Author Hussain Dalal Takes Accountability For Perhaps Having Ruined Kalank – Filmy Voice

2019 मेगा-बजट थियेट्रिकल रिलीज़, कलंकी, जब यह रिलीज़ हुई तो एक बड़ी फ्लॉप थी और अब, लेखक हुसैन दलाल, जिन्होंने फिल्म के लिए संवाद लिखे हैं, आश्चर्य करते हैं कि क्या वह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की टंकण के लिए थोड़ा जिम्मेदार हो सकते हैं। अभिषेक वर्मन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त की स्टार कास्ट थी, लेकिन यह आलोचकों या सिनेमा देखने वालों को समान रूप से प्रभावित नहीं कर पाई। “सफलता की बात यह है कि आप सुबह एक ही व्यक्ति को जगाते हैं। मैं उठता हूं, मैं अपनी चाय लूंगा, अखबार पढ़ूंगा … सफलता बहुत अमूर्त है। आप इसे नहीं देख सकते हैं, यह केवल के लिए है दुनिया… जब कोई फिल्म चली जाती है तो मुझे असफलता का अहसास होता है। मेरे लिए, दो साल पहले एक बड़ी फिल्म चली गई; कलंकी निचे गया। और जिम्मेदारी की भावना आपको महसूस होती है, कि शायद आपने इसे बर्बाद कर दिया, कि आपका लेखन इतना खराब था कि लोग फिल्म नहीं देख सके। एक कलाकार के लिए असफलता एक अधिक ठोस भावना है। सफलता हमेशा दूसरों के नजरिए में होती है… सफलता कभी भी कलाकार के लिए नहीं होती, वह हमेशा पीछे मुड़कर देखती है। असफलता एक महान शिक्षक है, यह एक कलाकार को बनाती है…,” हुसैन दलाल ने एक प्रमुख मनोरंजन पोर्टल को बताया काव्य संवाद के बारे में बात कर रहे हैं कलंकी, उन्होंने कहा: “मैंने सीखा। मैं कविता के साथ ओवरबोर्ड चला गया। शायद अगर मैंने इसे सरल बनाया होता, तो मैं बेहतर संवाद कर सकता था। कलंक मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत था, इतनी सुंदर कहानी, शायद मैं इसे बर्बाद करने की पूरी जिम्मेदारी लेता अति-कविता के साथ थोड़ा…” दलाल का कबूलनामा फिल्म की रिलीज के दो साल बाद आया है। इससे पहले प्रोड्यूसर करण जौहर ने ली थी पूरी जिम्मेदारी कलंकीकी विफलता। “जब भी कोई फिल्म विफल हो जाती है, तो आप हमेशा कह सकते हैं कि एक समूह इसे बनाता है, इसलिए हर कोई समान रूप से जिम्मेदार है। लेकिन, उस समूह के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, उस जहाज का मार्गदर्शन करने वाले रचनात्मक दल के मामले में, अगर यह विफल हो जाता है, तो मैं ले जाऊंगा पूरी जिम्मेदारी क्योंकि यह किसी और की तुलना में मेरी विफलता थी, ”उन्होंने एक प्रमुख दैनिक को बताया था।

