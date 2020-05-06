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Idols Share Adorable Childhood Photos To Celebrate Children’s Day

May 6, 2020
8 Min Read

With Could 5 being Children’s Day in Korea, many Okay-pop idols took to social media to share some cute blast-from-the-past pictures!

Take a look at lots of the posts from idols beneath:

CIX’s Yonghee

CIX’s Seunghun

CIX’s BX

PENTAGON’s Wooseok

DIA’s Yebin

Rocket Punch

ONEUS’s Ravn

ONEUS’s Keonhee

ONEUS’s Xion

ONEUS’ Seoho

Golden Youngster’s Donghyun

Golden Youngster’s Bomin

Golden Youngster’s Daeyeol

Golden Youngster’s TAG

Golden Youngster’s Y

Golden Youngster’s Jaehyun

Golden Youngster’s Seungmin

Golden Youngster’s Jibeom

Golden Youngster’s Joochan

Kim Jae Hwan

SNUPER’s Sebin

A.C.E

VICTON’s Seungsik

VICTON’s Chan

VICTON’s Subin

SF9’s Dawon

ONF’s E-Tion

ASTRO’s Sanha

ASTRO’s Cha Eun Woo

ASTRO’s Rocky

ASTRO’s JinJin

ASTRO’s MJ

ASTRO’s Moonbin

MONSTA X’s Joohoney

ATEEZ’s San

ATEEZ’s Hongjoong

ARIAZ’s Jueun

ARIAZ’s Sihyeon

HINAPIA’s Minkyeung

Cherry Bullet’s Jiwon

We In The Zone

WJSN’s Eunseo

WJSN’s SeolA

WJSN’s Bona

GFRIEND’s Umji

MAMAMOO’s Wheein

UP10TION’s Kogyeol

1TEAM’s Rubin

Weki Meki’s Lucy

Weki Meki’s Rina

Weki Meki’s Lua

Weki Meki’s Sei

Weki Meki’s Kim Doyeon

Weki Meki’s Choi Yoojung

Weki Meki’s Elly

Weki Meki’s Suyeon

KARD’s J.Seph

KNK’s Dongwon

KNK’s Heejun

DreamCatcher

Stray Children’ Felix

Stray Children’ Seungmin

Stray Children’ Bang Chan

Stray Children’ Lee Know

Stray Children’ Hyunjin

Stray Children’ I.N

gugudan’s Kim Sejeong

AB6IX’s Kim Dong Hyun

Tremendous Junior’s Yesung

TXT’s Soobin

MCND

NewKidd’s Ji Hansol

IZ*ONE’s Lee Chae Yeon and ITZY’s Chaeryeong

Lovelyz’s Sujeong

B.A.P’s Jongup

MOMOLAND’s JooE

Seven O’clock’s Hangyeom

SPECTRUM’s Eunjun

SPECTRUM’s Jaehan

IU

Ladies’ Era’s Taeyeon

Joyful Children’s Day!

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Kim Diaz

Kim recently joined the team, and she writes for the Headline column of the website. She has done major in English, and a having a diploma in Journalism.

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