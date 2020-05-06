Idols Share Adorable Childhood Photos To Celebrate Children’s Day

With Could 5 being Children’s Day in Korea, many Okay-pop idols took to social media to share some cute blast-from-the-past pictures!
Take a look at lots of the posts from idols beneath:
CIX’s Yonghee
아가용???❣️
픽스들 오늘 하루 동심 가득한 하루 보냈나요~? ¥••¥ 오늘은 귀여운 꿈 꾸기?#CIX #FIX #용희 #오늘은 #어린이날 #기념으로 #애기사진ㅎㅎ pic.twitter.com/IoEImHPbsJ
— CIX (@CIX_twt) Could 5, 2020
CIX’s Seunghun
오늘은 어린이날 꾸깃뿜??#CIX #FIX #승훈 #김승훈 #내편들 #어린이날 pic.twitter.com/lqNY3eeKQt
— CIX (@CIX_twt) Could 5, 2020
CIX’s BX
베비뽀곤?+1장 더어?#CIX #FIX #BX #이병곤 #병곤 #평픽사? #베비뽀곤 pic.twitter.com/SX6OwdAx3k
— CIX (@CIX_twt) Could 5, 2020
PENTAGON’s Wooseok
[#우석] 저 아이는 커서 ?? pic.twitter.com/CrK8xHuxmE
— PENTAGON·펜타곤 (@CUBE_PTG) Could 5, 2020
DIA’s Yebin
Rocket Punch
#Rocketpunch #로켓펀치#소희 #연희 #다현 pic.twitter.com/lSd9UxNMji
— Rocket Punch(로켓펀치) (@RocketPunch) Could 5, 2020
ONEUS’s Ravn
[#RAVN] ??김영조 멋쟁이 어린이 pic.twitter.com/h2ReLnLyYM
— ONEUS (@official_ONEUS) Could 5, 2020
[#RAVN] ???? 써니 이쁜이 어린이 pic.twitter.com/Nucp79JNku
— ONEUS (@official_ONEUS) Could 5, 2020
ONEUS’s Keonhee
[#건희]
✨학예회 센터 건희✨
생각해보면 어렸을 때부터
무대에서 노래하고 춤추는 걸
좋아했던 거 같아요!???
달님들!?? 앞으로 무대에서 함께
행복한 추억 많이 만들어요!? pic.twitter.com/s4m7k3dQrs
— ONEUS (@official_ONEUS) Could 5, 2020
[#건희]
5월 5일! 어린이 날을 맞아
달님들께 최초공개하는
어린이 건희! ??✨
달님들~ 건희 귀엽죠-!?? pic.twitter.com/PDRcCM1Tsp
— ONEUS (@official_ONEUS) Could 5, 2020
ONEUS’s Xion
[#시온]
마지막으로 동명이랑 사진들ㅎㅎ 둥이들 보면서! 오늘은 다들 어린이로 돌아서 부모님께 꼭 연락드리기!! 꼭 약속해요~!! 달님 부모님! 달님들 만날 수 있게 시온이와 좋은 추억 만들 수 있게 낳아주셔서 감사합니다❤️❤️❤️ pic.twitter.com/geflUZ0ajn
— ONEUS (@official_ONEUS) Could 5, 2020
[#시온]
엄마가 달님들 보여드리라구 어릴 적 사진을 더 보내주셔서 또 올려요ㅎㅎ 어릴 적 시온이는 어때요?! 뭔가 처음 공개하니까 부끄럽다 하하하?? 어린이날 선물이에여 달님들?❤️? pic.twitter.com/kPG3tQMRP3
— ONEUS (@official_ONEUS) Could 5, 2020
[#시온]
오늘은 어린이날~ 우리들 세에상~~~? 어린이날 맞이해서 시온이가 처음으로 공개하는 어린이 시온 사진! 달님들도 어릴 적 생각나는 추억이 있나요?! 아무것도 안 해도 신나는 어린이날! 시온하게 보내세요~! 오늘도 너무 사랑해 우리 달님들?❤️? pic.twitter.com/wQpc3ythQx
— ONEUS (@official_ONEUS) Could 5, 2020
ONEUS’ Seoho
[#서호] 노래하는 건민이~?? pic.twitter.com/837H5b4sjD
— ONEUS (@official_ONEUS) Could 5, 2020
Golden Youngster’s Donghyun
제가 초등학교5학년 때인것같아요~~^^ pic.twitter.com/R0EPygWtZY
— GOLDEN CHILD (@Hi_Goldenness) Could 5, 2020
Golden Youngster’s Bomin
#최보민
어린시절 아기 보민이 ? pic.twitter.com/08pvKa5yUf
— GOLDEN CHILD (@Hi_Goldenness) Could 5, 2020
Golden Youngster’s Daeyeol
어린이 대열이?(어머니의 원픽 사진) 약속 지켰어요~~~골드니스!!! pic.twitter.com/kuzPgi1ops
— GOLDEN CHILD (@Hi_Goldenness) Could 5, 2020
Golden Youngster’s TAG
이세상 모든꿈나무들이 멋진 어른이 되게 해주세요
그리고 우리 니스들 늦었지만2번째 생일 너무 축하해요~ 원래 뒤늦은 선물이 기억에 남는 법이에요 ㅋㅋ
올해는 초등학생때 영택이에요 잘컸나요?? pic.twitter.com/7izJaVeknW
— GOLDEN CHILD (@Hi_Goldenness) Could 5, 2020
Golden Youngster’s Y
#?
하… 오늘 겨루기 불태웠다.. pic.twitter.com/axxQPyUskj
— GOLDEN CHILD (@Hi_Goldenness) Could 5, 2020
Golden Youngster’s Jaehyun
어린이친구들 재현이처럼 되면 안되용~~ pic.twitter.com/UWUJ5K8spl
— GOLDEN CHILD (@Hi_Goldenness) Could 5, 2020
Golden Youngster’s Seungmin
은별유치원 파랑반 배승민 : 아따 날씨 죽이구망~~!!?? pic.twitter.com/okBPvRGQ0I
— GOLDEN CHILD (@Hi_Goldenness) Could 5, 2020
Golden Youngster’s Jibeom
어린이들 ㅎㅇㅎㅇ? pic.twitter.com/GRV222wrw4
— GOLDEN CHILD (@Hi_Goldenness) Could 5, 2020
Golden Youngster’s Joochan
오늘은 어린이날 ~ ?우리들 세상 ~? pic.twitter.com/cPLIS9xRMQ
— GOLDEN CHILD (@Hi_Goldenness) Could 5, 2020
Kim Jae Hwan
[#째니의발자국?]
잠시 어린이 째니로 돌아간 재화니?
그래서 그런지 사랑스러움x527이 된거 같은데 우리 윈드는 어떠신가요??
내일부터 다시 시작되는 일상, 힘차게 시작해봅시당 (ง •̀_•́)ง#김재환 #KIMJAEHWAN pic.twitter.com/7n7RAIQmHt
— 김재환 KIM JAEHWAN (@KJH_officialtwt) Could 5, 2020
SNUPER’s Sebin
장세빈의 1x년전#스누퍼 #세빈 #어린이날 #장세빈 pic.twitter.com/8LLVukPTg5
— 스누퍼(SNUPER) (@snuper6) Could 5, 2020
A.C.E
[#ACE_DATA] ?
초이들 크게 보시라고
원본도 놓고 가요 총총 ?
먼저 형아들!#ACE #에이스 #CHOICE #초이스 pic.twitter.com/j0o8GWyDRI
— official A.C.E (@official_ACE7) Could 5, 2020
[#ACE_DATA] ?
막둥이들 ??
초이스 즐거운 어린이날 되세요!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➵⠀➵⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀➶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➴⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀➶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➴⠀⠀⠀⠀ ˙♡.➶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.♥˙⠀#ACE #에이스 #CHOICE #초이스 pic.twitter.com/noJDzACEaX
— official A.C.E (@official_ACE7) Could 5, 2020
VICTON’s Seungsik
[#승식 ]어린이날 기념 사진이에용!!하핳 이아이는 커서 이렇게 성장했답니다^^ 그리구 오늘밤 이불킥 ?8시30분?인거 아시죵?!이따 봐요!!!?? pic.twitter.com/evPesEFygv
— VICTON 빅톤 (@NewWorld_VICTON) Could 5, 2020
VICTON’s Chan
[#찬]
Youngster…and…Now…?
다들 즐거운 어린이날 보내요…[email protected] pic.twitter.com/2zHehdCbg4
— VICTON 빅톤 (@NewWorld_VICTON) Could 5, 2020
VICTON’s Subin
[#수빈]
어린이날 선물!
새로운 애기숩??
다들 좋은 하루 보내세요 �de09 pic.twitter.com/ZUkQ3No7a4
— VICTON 빅톤 (@NewWorld_VICTON) Could 5, 2020
SF9’s Dawon
멋내지 마세요. 멋지게다니세요
당신은
가만히 있어도
빛이난답니다.#SF9 #DAWON #어린이날 pic.twitter.com/m0Hk3BY3x9
— SF9official (@SF9official) Could 5, 2020
ONF’s E-Tion
[#이션] 우리들은 자란다~? pic.twitter.com/ihXhqhb4cu
— 온앤오프 (ONF) (@WM_ONOFF) Could 5, 2020
ASTRO’s Sanha
오늘은 어린이날이네요~~그 기념으로 어렸을 때 사진을 보여드리려구 합니다….저만 소장하려구 했는데…..로하를 위해 ㅎㅎ보여드릴게요 지금도 저 과자 정말 좋아하는데… 변함없네요 역시?#시간을_거슬러_원하는_것은너#아스트로 #어린이날 #GATEWAY #Knock #어린시절 #널찾아가 pic.twitter.com/Hv35kggATR
— ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) Could 5, 2020
ASTRO’s Cha Eun Woo
저는 시간여행자니까 오늘은 시간을 거슬러서 어릴 적 동민이 시절로 가봤어요?
애기 때 저 좀 귀여웠죠??ㅎㅎㅎ#시간을_거슬러_원하는_것은너#아스트로 #어린이날 #GATEWAY #Knock #어린시절 #널찾아가 pic.twitter.com/c1mRjbj61j
— ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) Could 5, 2020
ASTRO’s Rocky
오늘은 어린이날 ㅎㅎ
애기 라키에요~ 다같이 애기 때를 회상해 봐요 ☺#시간을_거슬러_원하는_것은너#아스트로 #어린이날 #GATEWAY #Knock #어린시절 #널찾아가 pic.twitter.com/fykrAFiWo9
— ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) Could 5, 2020
ASTRO’s JinJin
로하아!!ㅎㅎ 오늘은 어린이날 우리들세에사앙~^^❤ 어린이날에 맞춰 어렸을 때 사진을 가지고 왔습니다~^^ 엣헴 엄마가 옷을 잘 입혀놨구먼 하하하핳 꾸욥>#시간을_거슬러_원하는_것은너#아스트로 #어린이날 #GATEWAY #Knock #어린시절 #널찾아가 pic.twitter.com/1XRw88Tlg3
— ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) Could 5, 2020
ASTRO’s MJ
오 그래그래~~ 나 때는 말야>하하하 글쓴이 엠어린이?#시간을_거슬러_원하는_것은너#아스트로 #어린이날 #GATEWAY #Knock #어린시절 #널찾아가 pic.twitter.com/uQFldB373U
— ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) Could 5, 2020
ASTRO’s Moonbin
오늘은 어린이날~ 우~리들의 세상~~
어렸을 때 저는 도도하군요 ㅎㅎ?#시간을_거슬러_원하는_것은너#아스트로 #어린이날 #GATEWAY #Knock #어린시절 #널찾아가 pic.twitter.com/MKfeRRt87B
— ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) Could 5, 2020
MONSTA X’s Joohoney
[#주헌] 몬베베 어린이날 인데~~
내 어릴적 사진 하나 공개 할게요~ 귀엽죠✌?✌? pic.twitter.com/VDgLntIULf
— 몬스타엑스_MONSTA X (@OfficialMonstaX) Could 5, 2020
ATEEZ’s San
[#산] 뽀시래기 시절 산이?
저 때는 되게 순해 보이네용?
어린이날 기념입니다❤️#ATEEZ #에이티즈 pic.twitter.com/hbj4IJWO3K
— ATEEZ(에이티즈) (@ATEEZofficial) Could 5, 2020
ATEEZ’s Hongjoong
[#홍중] 어린이 왔다?#ATEEZ #에이티즈 pic.twitter.com/ZhgCujxHLl
— ATEEZ(에이티즈) (@ATEEZofficial) Could 5, 2020
ARIAZ’s Jueun
#아리아즈_주은
애기핑크 쥰…?사실 언젠지 기억이 잘 안나지만!!! 애기때 포즈 따라해봤어요? 헿ㅎㅎ pic.twitter.com/PKF6kgTDx4
— 아리아즈 ARIAZ (@official_ARIAZ) Could 5, 2020
ARIAZ’s Sihyeon
#아리아즈_시현
(내가 제일 좋아하는)땅!? 소리 안 났는데 아빠가 밀어서 혼자 내려간 전설의 사진 아빠 ..어렸지만 시선 집중돼서 혼자 내려가는 게 창피했던 느낌은 기억나… pic.twitter.com/a6YxGGxxVD
— 아리아즈 ARIAZ (@official_ARIAZ) Could 5, 2020
HINAPIA’s Minkyeung
[ #민경 ]
어린이날 기념으로?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ장군감일세 pic.twitter.com/iXVcUKaEMA
— HINAPIA (@HINAPIAofficial) Could 5, 2020
Cherry Bullet’s Jiwon
[#지원 #JIWON] 어린이날기념으로 애기지원이의 먹방 감상해보시죵 ㅎㅎ?#CherryBullet #체리블렛 pic.twitter.com/qGDsHqBe8s
— Cherry Bullet (체리블렛) (@cherrybullet) Could 5, 2020
We In The Zone
[??/??]
위인더존은 5점 만점 4점이에요
과거, 현재, 미래에도 ‘오점’ 따윈 없으니까 #어린이날 #Childrens_day#위인더존 #WEINTHEZONE#이슨 #주안 #경헌 #시현 pic.twitter.com/PMUeaD3QBr
— WE IN THE ZONE (위인더존) (@WE_INTHE_ZONE) Could 5, 2020
WJSN’s Eunseo
[#우주소녀 #은서]
오늘은 어린이날 우리 어린이 우정들 어린이날 즐겨용 아라찌~?❤? 주연어린이 시절 공개 사랑의 총알 받아 우정들 ?? pic.twitter.com/Ay6Co0DcST
— 우주소녀 (@WJSN_Cosmic) Could 5, 2020
WJSN’s SeolA
WJSN’s Bona
GFRIEND’s Umji
MAMAMOO’s Wheein
UP10TION’s Kogyeol
YMCA 아기스포츠단 출신 고민수 #고결 pic.twitter.com/p16li6yW2V
— 업텐션(UP10TION) (@UP10TION) Could 5, 2020
1TEAM’s Rubin
[#1TEAM #루빈 #RUBIN]
루빈 어른이 출격개시! pic.twitter.com/HbRZanQgR2
— 1TEAM (@1team_twt) Could 5, 2020
Weki Meki’s Lucy
이렇게 어린이날을 기념하니까 새삼 색다르고 재밌는 것 같아요♡o♥︎
나 정말 많이 컸다☺️#위키미키 #어린이날 #윜밐뽀시래기 #? pic.twitter.com/VsNDsqaT4n
— WekiMeki 위키미키 (@WekiMeki) Could 5, 2020
Weki Meki’s Rina
어린이날 ?
저 아이가 벌써 스무 살이나 되었다니.. ?#위키미키 #어린이날 #윜밐뽀시래기 #? pic.twitter.com/SlovkevZWN
— WekiMeki 위키미키 (@WekiMeki) Could 5, 2020
Weki Meki’s Lua
어린이날이다아아아~~
나에게도 이런 때가 있었지???#위키미키 #어린이날 #윜밐뽀시래기 #? pic.twitter.com/AejejFS9Yb
— WekiMeki 위키미키 (@WekiMeki) Could 5, 2020
Weki Meki’s Sei
오늘은 행복한 어린이날 ♡
아직도 사진 찍었을 때가 기억나네요 ?#위키미키 #어린이날 #윜밐뽀시래기 #? pic.twitter.com/ZrUe7Fvcfr
— WekiMeki 위키미키 (@WekiMeki) Could 5, 2020
Weki Meki’s Kim Doyeon
나도 저렇게 작았던 때가 있었지…?
어린이 친구들 오늘 하루 세상에서 젤 행복하길?#위키미키 #어린이날 #윜밐뽀시래기 #❄️ pic.twitter.com/DkXO9uIfht
— WekiMeki 위키미키 (@WekiMeki) Could 5, 2020
Weki Meki’s Choi Yoojung
오늘은 어린이날 우~리드을 세에상?
저 때가 언제더라~~ 휴우우우우~~#위키미키 #어린이날 #윜밐뽀시래기 #? pic.twitter.com/pBtkBVyb66
— WekiMeki 위키미키 (@WekiMeki) Could 5, 2020
Weki Meki’s Elly
나의 어린이 시절
너 좀 귀엽다 호호호호☺️☺️#위키미키 #어린이날 #윜밐뽀시래기 #? pic.twitter.com/BT4uvUocyf
— WekiMeki 위키미키 (@WekiMeki) Could 5, 2020
Weki Meki’s Suyeon
오늘은 어린이날?
저의 어릴 적 사진을 공개합니다?#위키미키 #어린이날 #윜밐뽀시래기 #☁️ pic.twitter.com/IZeiCEAVXj
— WekiMeki 위키미키 (@WekiMeki) Could 5, 2020
KARD’s J.Seph
KNK’s Dongwon
[동원] 어린이동구 화 많이났었나보넹
나랑 형ㅎㅎ #크나큰 #이동원 #어린이날 pic.twitter.com/Pp2iR1aJhs
— 크나큰 (@KNKOfficial220) Could 5, 2020
KNK’s Heejun
[희준] 평균 수명의 3분의1을 어린이라고 칭하였다죠 그러니 대강 96세가 평균 수명인 지금 32세까지는 어린이입니다 그러니 나는 어린이? pic.twitter.com/WOm8ZUGhwS
— 크나큰 (@KNKOfficial220) Could 5, 2020
DreamCatcher
[?] 꿈둥이 사진 보고 가세요❤
⭐ 어린이날 기념 ⭐
꿈둥이 어린 시절 공개???
귀염뽀짝한 어린이는 누구일까요⁉#드림캐쳐 #Dreamcatcher #어린이날 pic.twitter.com/Eg9dwF0ysS
— 드림캐쳐 Dreamcatcher (@hf_dreamcatcher) Could 5, 2020
[?] 꿈둥이 사진 보고 가세요❤
⭐ 어린이날 기념 ⭐
꿈둥이 어린 시절 공개???
귀염뽀짝한 어린이는 누구일까요⁉#드림캐쳐 #Dreamcatcher #어린이날 pic.twitter.com/MotUOh64zQ
— 드림캐쳐 Dreamcatcher (@hf_dreamcatcher) Could 5, 2020
Stray Children’ Felix
Stray Children’ Seungmin
Stray Children’ Bang Chan
Stray Children’ Lee Know
Stray Children’ Hyunjin
Stray Children’ I.N
gugudan’s Kim Sejeong
AB6IX’s Kim Dong Hyun
Tremendous Junior’s Yesung
애송이 ?? #어린이날 pic.twitter.com/UcKO94tLuR
— Yesung (@shfly3424) Could 4, 2020
TXT’s Soobin
수빈입니다!
오늘 어린이날이니까 ㅎㅎ 어린이 수빈이와 최근의 수빈이 사진들을 가져와 봤어요
비가 오고 있던데 모두들 몸 조심하세요#TOMORROW_X_TOGETHER #수빈 #SOOBIN pic.twitter.com/ntePZA9MPl
— TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) Could 5, 2020
MCND
오늘은 어린이날 #MCND 세상?#민재 #MINJAE #휘준 #HUIJUN#어린이날 pic.twitter.com/a1JLESAY5w
— MCND_official (@McndOfficial_) Could 5, 2020
오늘은 어린이날 #MCND 세상?#캐슬제이 #Castle_J #빅 #BIC #윈 #WIN#어린이날 pic.twitter.com/EiMqtezwYr
— MCND_official (@McndOfficial_) Could 5, 2020
NewKidd’s Ji Hansol
IZ*ONE’s Lee Chae Yeon and ITZY’s Chaeryeong
Lovelyz’s Sujeong
B.A.P’s Jongup
MOMOLAND’s JooE
[#주이] 어린이 주원이 ??#모모랜드 #MOMOLAND #JOOE pic.twitter.com/ifseUXAwwg
— 모모랜드_MOMOLAND (@MMLD_Official) Could 5, 2020
Seven O’clock’s Hangyeom
[#한겸]
로즈들 안녕!! 하하
난 한겸이라고 해
오늘은 스테이크대신 돈가스를 나이프로 썰어 내 입안에 넣었지!! 하하#송한겸 #어린이날 #로즈 #♡ #0,1 pic.twitter.com/bpXSYyTCWc
— 세븐어클락(Seven O’clock) (@7OC_official) Could 5, 2020
SPECTRUM’s Eunjun
[#은준]
ㄴㅏㄷㅗ ㅇㅓㄹㅣㄴㅇㅣㄱㅏ ㄷㅗㅣㅇㅓㅆㄷㅏ
ㄹㅏㄴㅌㅏㄴㅏ ㅇㅏㄴㄴㅕㅇㅎㅏㅅㅔㅇㅛ#스펙트럼 #은준 #란타나 #어린이날 pic.twitter.com/QUW6NIavpR
— SPECTRUM_official (@spectrum_0510) Could 5, 2020
SPECTRUM’s Jaehan
[#재한]
ㅇ ㅓ 링 이나 ㄹ 이 ㄴ ㅔ
ㄹㅏㄴㄴ타ㅏ 아 ㄹ라 ㅍ뷰#어린이날 #재한 #어린이 pic.twitter.com/vF7zpsqUHk
— SPECTRUM_official (@spectrum_0510) Could 5, 2020
IU
Ladies’ Era’s Taeyeon
Joyful Children’s Day!
How does this text make you’re feeling?
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