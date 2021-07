Kareena Kapoor Khan Fainted Out Of Exhaustion At A Photoshoot All over 2d Being pregnant – Filmy Voice

करीना कपूर खान ने हाल ही में घोषणा की कि वह गर्भवती माताओं के लिए अपनी स्वयं सहायता पुस्तक के साथ एक लेखक के रूप में अपनी शुरुआत कर रही हैं, करीना कपूर खान की गर्भावस्था बाइबिल. अभिनेता और उनके पति, सैफ अली खान, इस साल की शुरुआत में जेह नाम के एक बच्चे के माता-पिता बने। करीना और सैफ चार साल के तैमूर अली खान के माता-पिता भी हैं, जबकि सैफ अमृता सिंह से अपनी पिछली शादी से अभिनेता सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के पिता भी हैं। अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में, जब हम मिले अभिनेत्री ने इस बारे में बात की कि कैसे सेलिब्रिटी गर्भधारण को ग्लैमरस होने के रूप में पेश किया जाता है जब वे कुछ भी हो। “लोग सोचते हैं कि एक सेलिब्रिटी गर्भावस्था सुपर ग्लैमरस है। और मैंने कोशिश की और इसे ऐसा दिखने की कोशिश की जब मैं बाहर था और इसके बारे में! लेकिन मुझे यह ग्लैमरस नहीं लगा – जब वे गर्भवती होती हैं तो कौन करता है? मैंने बहुत वजन बढ़ाया, गर्भावस्था के धब्बे मिले और हर शाम पांच बजे तक सोने के लिए तैयार था! परिचित लगता है? इस पुस्तक में, मैं अपने पागल खाने से लेकर थकावट से फोटो शूट पर बेहोशी तक, हर चीज के बारे में पूरी तरह से ईमानदार हूं। मुझे उम्मीद है कि यह कर देगा आप मुस्कुराते हैं और आपको आराम भी देते हैं,” उसने अपनी किताब में लिखा है। “मैंने तय किया कि जब मैं गर्भवती हुई तो मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैं जितना हो सके उतना सामान्य था। और मैं उसी भावना को इस पुस्तक में लाना चाहता था। मुझे भी बहुत गर्व है कि मैंने अपना काम किया। बिल्कुल अंत तक। हालांकि मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि मैंने जेह के समय में खुद को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ाया।” करीना की उनके साथियों ने उनकी गर्भावस्था के दौरान अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सराहना की थी। वास्तव में, प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना गुप्ता ने भी इस बारे में बात की थी कि वह कैसे चाहती थीं कि अभिनेत्री अपनी पुस्तक लॉन्च करें क्योंकि उन्होंने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया था कि उन्होंने अपनी शर्तों पर जीवन कैसे जिया, जिसमें गर्भावस्था के दौरान काम करना भी शामिल था।

The publish Kareena Kapoor Khan fainted out of exhaustion at a photoshoot all the way through 2d being pregnant – Filmy Voice gave the impression first on Filmy Voice.

