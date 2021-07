आज का दिन हर भारतीय के लिए खास है क्योंकि विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में पहलवान प्रिया मलिक ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। उसने भारत को गौरवान्वित किया है और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए, कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। करीना कपूर खान, सारा अली खान, विक्की कौशल, अपारशक्ति खुराना, दीया मिर्जा, अभिषेक बच्चन, तमन्ना भाटिया और अन्य ने एथलीट के लिए विशेष शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रिया को विशेष महसूस हो और मनोरंजन की दुनिया में भी मनाया जाए। जहां करीना ने तस्वीर पर लिखा, “एक और गर्व का क्षण”, अभिषेक ने विजेता के लिए एक हार्दिक नोट लिखा। नीचे दी गई सभी पोस्ट देखें…

if( typeof skinningExist !== ‘undefined’ && skinningExist == true){

record.getElementById(‘socialsticky’).taste.show=”none”;

}

window.fbAsyncInit = serve as() {

FB.init({

appId : ‘301265226619562’,

consultation : ”, // don’t refetch the consultation when PHP already has it

standing : true, // test login standing

cookie : true, // permit cookies to permit the server to get admission to the consultation

xfbml : true, // parse XFBML

oauth: true

});

};

(serve as(d, s, identity) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(identity)) go back;

js = d.createElement(s); js.identity = identity;

js.src = “https://attach.fb.web/en_US/all.js”;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(record, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

!serve as(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)go back;n=f.fbq=serve as(){n.callMethod?

n.callMethod.follow(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.model=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, record,’script’,

‘https://attach.fb.web/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘399914457578492’);

fbq(‘observe’, ‘PageView’);

The put up Kareena Kapoor Khan, Vicky Kaushal, Abhishek Bachchan congratulate Priya Malik – Filmy Voice gave the impression first on Filmy Voice.

Similar