Mallika Sherawat On Shedding Movie Roles As a result of She Refused To Sleep With Male Actors – Filmy Voice

मल्लिका ने उस स्वतंत्रता के बारे में भी बताया था जो वह अमेरिका में अनुभव करती है और इसलिए, उसने लॉस एंजिल्स का रुख किया था। “मैंने लॉस एंजिल्स, अमेरिका और भारत के बीच अपना समय बांटने का एक सचेत निर्णय लिया। इसलिए, अब जब मैं अमेरिका में उस सामाजिक स्वतंत्रता का अनुभव करता हूं और जब मैं भारत वापस जाता हूं जो महिलाओं के लिए इतना प्रतिकूल है … यह देखना वाकई निराशाजनक है वह एक स्वतंत्र महिला के रूप में,” उसने विदेश में एक प्रमुख मनोरंजन पोर्टल को बताया था। अधिक पढ़ें – कवर स्टोरी: सोनू सूद इस बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरों की मदद करने से उन्हें जीवन पर एक नया दृष्टिकोण मिला है

