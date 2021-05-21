Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Film (2021) | Forged | Songs | Teaser | Trailer | Unencumber Date

Marakkar: Arabikadalinte Simham is an upcoming Malayalam historic epic conflict movie co-written and directed through Priyadarshan. Collectively produced through Antony Perumbavoor, Santhosh T. Kuruvilla and C.J. Roy, Marakkar: Arabikadalinte Simham options Mohanlal in lead position with Arjun Sarja, Sunil Shetty, Manju Warrier within the supporting roles. Tirru handles the digital camera and the enhancing is completed through M.S. Aiyyappan Nair. Take a look at underneath for Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Film (2020) Forged, Songs, Teaser, Trailer, First Glance, Unencumber Date and extra.
Marakkar: Arabikadalinte Simham is an upcoming Malayalam historic epic conflict movie co-written and directed through Priyadarshan. Collectively produced through Antony Perumbavoor, Santhosh T. Kuruvilla and C.J. Roy, Marakkar: Arabikadalinte Simham options Mohanlal in lead position with Arjun Sarja, Sunil Shetty, Manju Warrier within the supporting roles. Tirru handles the digital camera and the enhancing is completed through M.S. Aiyyappan Nair. Take a look at underneath for Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Film (2020) Forged, Songs, Teaser, Trailer, First Glance, Unencumber Date and extra.
|Director
|Priyadarshan
|Manufacturer
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|Screenplay
|Priyadarshan
|Style
|Ancient epic conflict movie
|Tale
|Priyadarshan, Ani Sasi
|Starring
|Mohanlal, Arjun Sarja, Sunil Shetty, Manju Warrier
|Song
|Ronnie Raphael
|Cinematographer
|S. Tirru
|Editor
|M.S. Aiyyappan Nair
|Manufacturing Corporate
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|Unencumber date
|26 March 2020
|Language
|Malayalam, Tamil, Telugu, Hindi, Kannada
Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Film Forged
Listed here are the whole solid checklist of Marakkar Arabikadalinte Simham malayalam film,
- Mohanlal as Kunjali Marakkar IV / Muhammad Ali
- Arjun Sarja
- Sunil Shetty
- Manju Warrier as Zubaida
- Kalyani Priyadharshan
- Ashok Selvan
- Pranav Mohanlal
- Prabhu
- Madhu as Kunjali Marakkar I
- Keerthi Suresh
- Siddique
- Mukesh
- Fazil
- Nedumudi Venu
- Hareesh Peradi
- G. Suresh Kumar
- Suhasini
- Shiyas Kareem
- Kalyani Priyadarshan (Visitor look)
Marakkar: Arabikadalinte Simham Teaser & Trailer
Marakkar: Arabikadalinte Simham Songs
Watch Chembinte Chelulla lyrical video music that includes Mohanlal,
Watch Kannil Ente Tune that includes Pranav Lal and Kalyani Priyadarshan,