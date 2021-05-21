Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Film (2021) | Forged | Songs | Teaser | Trailer | Unencumber Date

By
Kim Diaz
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Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Movie (2021) | Cast | Songs | Teaser | Trailer | Release Date

Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Film (2021) | Forged | Songs | Teaser | Trailer | Unencumber Date

Marakkar: Arabikadalinte Simham is an upcoming Malayalam historic epic conflict movie co-written and directed through Priyadarshan. Collectively produced through Antony PerumbavoorSanthosh T. Kuruvilla and C.J. Roy, Marakkar: Arabikadalinte Simham options Mohanlal in lead position with Arjun Sarja, Sunil Shetty, Manju Warrier within the supporting roles. Tirru handles the digital camera and the enhancing is completed through M.S. Aiyyappan Nair. Take a look at underneath for Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Film (2020) Forged, Songs, Teaser, Trailer, First Glance, Unencumber Date and extra.

Marakkar: Arabikadalinte Simham is an upcoming Malayalam historic epic conflict movie co-written and directed through Priyadarshan. Collectively produced through Antony PerumbavoorSanthosh T. Kuruvilla and C.J. Roy, Marakkar: Arabikadalinte Simham options Mohanlal in lead position with Arjun Sarja, Sunil Shetty, Manju Warrier within the supporting roles. Tirru handles the digital camera and the enhancing is completed through M.S. Aiyyappan Nair. Take a look at underneath for Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Film (2020) Forged, Songs, Teaser, Trailer, First Glance, Unencumber Date and extra.

Director Priyadarshan
Manufacturer
  • Antony Perumbavoor
  • Santhosh T. Kuruvilla
  • C.J. Roy
Screenplay Priyadarshan
Style Ancient epic conflict movie
Tale Priyadarshan, Ani Sasi
Starring Mohanlal, Arjun Sarja, Sunil Shetty, Manju Warrier
Song Ronnie Raphael
Cinematographer S. Tirru
Editor M.S. Aiyyappan Nair
Manufacturing Corporate
  • Aashirvad Cinemas
  • Moonshot Entertainments
  • Assured Staff
Unencumber date 26 March 2020
Language Malayalam, Tamil, Telugu, Hindi, Kannada

 

Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Film Forged

Listed here are the whole solid checklist of Marakkar Arabikadalinte Simham malayalam film,

  • Mohanlal as Kunjali Marakkar IV / Muhammad Ali
  • Arjun Sarja
  • Sunil Shetty
  • Manju Warrier as Zubaida
  • Kalyani Priyadharshan
  • Ashok Selvan
  • Pranav Mohanlal
  • Prabhu
  • Madhu as Kunjali Marakkar I
  • Keerthi Suresh
  • Siddique
  • Mukesh
  • Fazil
  • Nedumudi Venu
  • Hareesh Peradi
  • G. Suresh Kumar
  • Suhasini
  • Shiyas Kareem
  • Kalyani Priyadarshan (Visitor look)
Marakkar: Arabikadalinte Simham Malayalam Movie (2021) | Cast | Songs | Teaser | Trailer | Release Date

Marakkar: Arabikadalinte Simham Teaser & Trailer

Marakkar: Arabikadalinte Simham Songs

Watch Chembinte Chelulla lyrical video music that includes Mohanlal,

Watch Kannil Ente Tune that includes Pranav Lal and Kalyani Priyadarshan,

 

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