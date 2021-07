Nick Jonas’s Birthday Reward For Priyanka Chopra Prices Over ₹131,375 – Filmy Voice

प्रियंका चोपड़ा स्पष्ट रूप से दुनिया भर में सबसे पसंदीदा हस्तियों में से एक हैं। कल जैसे ही उसने अपना जन्मदिन मनाया, इंटरनेट उसके लिए प्यार के संदेशों से भर गया। हमें यकीन है कि अभिनेत्री को अपने दोस्तों, परिवार और प्रशंसकों से भी कई उपहार मिले होंगे। क्वांटिको अभिनेता ने अपने पति, अभिनेता और संगीतकार निक जोनास द्वारा भेजे गए उपहार की एक तस्वीर साझा की। फिलहाल प्रियंका लंदन में हैं जबकि निक यूएस में हैं। संगीतकार ने अपनी पत्नी के लिए 1982 के चेटो माउटन रोथ्सचाइल्ड की एक बोतल भेजी और उसने अपनी इंस्टाग्राम कहानियों पर उसी की एक तस्वीर साझा की। पीसी द्वारा साझा की गई तस्वीर में बोतल, सफेद फूलों, मोमबत्तियों और बहुत कुछ से सजाए गए टेबल पर एक बड़ा वाइन ग्लास दिखाया गया है। उसने लिखा: “लव यू @nickjonas” तस्वीर पर। सोच रहे लोगों के लिए, 1982 चेटो माउटन रोथ्सचाइल्ड दुर्लभ वाइन में से एक है और इसकी कीमत 750ml की बोतल के लिए 131,375 है। यह एक सूखी शराब है जो 85 प्रतिशत कैबरनेट सॉविनन, 8 प्रतिशत कैबरनेट फ्रैंक और 7 प्रतिशत मर्लोट का मिश्रण है। “रंग थोड़ा एम्बर टिंट के साथ घना और गहरा है, जबकि नाक से जिंजरब्रेड, पुदीना, बहुत पके फल, ब्लैककरंट और बिलबेरी की सुगंध का पता चलता है, दालचीनी, टोस्ट और मोचा के नोटों के साथ। एक सुरुचिपूर्ण टैनिक के साथ एक फर्म और रेशमी हमले से मखमली, पेट्रीशियन टैनिन की संरचना, शराब शराब और कारमेल के सुझावों के साथ एक पूर्ण, गोल शरीर विकसित करती है। चॉकलेट के नोटों के साथ ताजा, स्टाइलिश, मोहक और आकर्षक, यह आकर्षक लंबाई के साथ एक शक्तिशाली शराब है, “कहते हैं शराब खोजकर्ता इस शराब के बारे में। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करने से नहीं कतराते हैं। सगाई की अंगूठी खरीदने के लिए निक ने टिफ़नी का एक पूरा स्टोर बंद कर दिया था। “मुझे बस इतना पता था कि उसने कहा है कि यह टिफ़नी का होना है। इसका उसके पिता के साथ एक विशेष संबंध था, जो कुछ साल गुजर गया। मुझे पता था कि यह टिफ़नी का होना था और उस समय, मैंने बस इतना कहा, दोस्तों, मुझे मदद चाहिए। इसलिए वे आए। उन दोनों ने इसे पहले किया है और बहुत अच्छा काम किया है,” निक ने एक रेडियो शो के दौरान इस कार्यक्रम के बारे में बात की थी और अपने भाइयों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया था। “यह वास्तव में मज़ेदार है क्योंकि हम एक-दूसरे को कुछ सालों से जानते हैं और हमने अभी कुछ समय पहले डेटिंग शुरू की है। इसलिए, शायद कहीं बातचीत में, मैंने उल्लेख किया होगा कि जब मैं सगाई कर रहा था तो मैं हमेशा टिफ़नी रिंग प्राप्त करना चाहता था ठीक है, आप जानते हैं कि लड़का सही है जब वह सुनता है,” प्रियंका ने बाद में एक साक्षात्कार के दौरान घटना के बारे में बात की थी।

The submit Nick Jonas’s birthday reward for Priyanka Chopra prices over ₹131,375 – Filmy Voice seemed first on Filmy Voice.

