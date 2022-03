PlayStation registers Knack as a trademark in Japan and there are already those who dream of Knack 3

Its latest installment hit stores in 2017 for PS4, improving its reception compared to the original video game.

The third time lucky?[ Knack no ha tenido un éxito de críticas entre la prensa especializada hasta el momento, con reseñas mixtas tanto en su primera como en su segunda entrega, si bien esta tuvo una recepción algo más positiva. Ahora, el registro de Knack como marca comercial en Japón ha vuelto a dar esperanzas a los jugadores por ver un tercer videojuego sobre la serie exclusiva de Sony.

Gematsu apunta que Knack fue inscrito el pasado 17 de marzo en el organismo competente del país asiático por PlayStation. Como siempre, estos movimientos no tienen por qué indicar planes inmediatos de sus responsables para su uso, por lo que lo más probable es que el fabricante de hardware quiera proteger sus derechos de cara a tercera empresas, más sabiendo de su popularidad entre algunos jugadores.

No obstante algunos seguidores han respondido a la noticia alegrándose por su hipotético regreso, uno capaz de sobrevivir al cierre de SIE Japan Studio, absorbido por los autores de Astro’s Playroom según informamos en 3DJuegos el pasado año.

Knack 2, la última entrega de la franquicia, se estrenó en PS4 en 2017. “Knack 2 es un buen juego, pero también es un título del que muy poco se acordarán en cosa de uno o dos años. No consigue ofrecer nada memorable ni tan siquiera partiendo de una premisa tan prometedora”, aseguró Álvaro Castellano en su análisis de Knack 2.

On the other hand, Gematsu also collects in your information the registration of Stacky Basket by Bandai Namco, without specifying more details about him.

