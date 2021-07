Priyamani’s Marriage With Mustafa Raj Is Invalid – Says His First Spouse Ayesha – Filmy Voice

साउथ बिगगी और फैमिली मैन स्टार प्रियामणि, जिन्होंने 2017 से मुस्तफा राज से शादी की है, ने अपनी शादी को अदालत में चुनौती दी है। ई टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्तफा राज की पहली पत्नी आयशा ने अपने पति के खिलाफ एक अदालती मामले की निंदा करते हुए कहा कि प्रियामणि के साथ उनकी शादी अवैध है, क्योंकि उनका अभी तक तलाक नहीं हुआ है।

आयशा – मुस्तफा की पहली पत्नी का कहना है कि वे कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं और इसलिए प्रियामणि के साथ उनकी शादी अमान्य है। आयशा ने मुस्तफा के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराया है। शादी से उनके दो बच्चे हैं। इस मामले को लेकर ई टाइम्स ने आयशा से संपर्क किया। अदालत में मामला दायर करने और उसके आरोपों के बारे में पूछने पर, आयशा ने केवल यह कहते हुए खुलासा किया, “मुस्तफा अभी भी मुझसे शादी कर चुका है। मुस्तफा और प्रियामणि की शादी अवैध है। हमने तलाक के लिए अर्जी भी नहीं दी और प्रियामणि से शादी करते हुए उसने कोर्ट में ऐलान किया कि वह कुंवारा है। ई टाइम्स ने आगे मुस्तफा राज से संपर्क किया, उन्होंने पोर्टल को बताया कि वह नहीं चाहते कि खबर बाहर हो। हालांकि ई टाइम्स ने कहा कि वे अपने व्हाट्सएप कॉल के बाद खबर को रोक नहीं सकते। फोन पर मुस्तफा ने कहा, ‘मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। मैं आयशा को बच्चों के भरण-पोषण का भुगतान नियमित रूप से कर रहा हूं। वह बस मुझसे पैसे उगाहने की कोशिश कर रही है।” उन्होंने आगे कहा कि वे 2010 से अलग रह रहे हैं और 2013 में उनका तलाक भी हो गया। उन्होंने केवल 2017 में शादी की और 4 साल बाद उनकी पूर्व पत्नी ने क्यों बात की। मुस्तफा ने इस तथ्य की ओर इशारा किया है कि प्रियामणि के साथ अपनी शादी के चार साल बाद, आयशा ने यह आरोप लगाया है और यह उसे आश्चर्यचकित करता है कि वह इतने सालों तक चुप क्यों रही। आयशा हालांकि दूसरे छोर पर अपना बचाव करती है और कहती है कि वह दो बच्चों की मां है और उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, उसने इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की लेकिन आखिरकार उसे कानूनी रास्ते पर जाना पड़ा। वह यहां तक ​​​​कहती है कि इतने लंबे समय तक चुप रहने का इस्तेमाल अब सिर्फ उसके खिलाफ किया जा रहा है।

if( typeof skinningExist !== ‘undefined’ && skinningExist == true){

record.getElementById(‘socialsticky’).taste.show=”none”;

}

window.fbAsyncInit = serve as() {

FB.init({

appId : ‘301265226619562’,

consultation : ”, // don’t refetch the consultation when PHP already has it

standing : true, // take a look at login standing

cookie : true, // allow cookies to permit the server to get entry to the consultation

xfbml : true, // parse XFBML

oauth: true

});

};

(serve as(d, s, identification) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(identification)) go back;

js = d.createElement(s); js.identification = identification;

js.src = “https://attach.fb.web/en_US/all.js”;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(record, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

!serve as(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)go back;n=f.fbq=serve as(){n.callMethod?

n.callMethod.observe(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.model=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, record,’script’,

‘https://attach.fb.web/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘399914457578492’);

fbq(‘monitor’, ‘PageView’);

The publish Priyamani’s marriage with Mustafa Raj is invalid – says his first spouse Ayesha – Filmy Voice gave the impression first on Filmy Voice.

Similar