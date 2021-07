Rajpal Yadav Says He Won Fortify From Bollywood All over His Monetary Struggles – Filmy Voice

राजपाल यादव जिन्हें आखिरी बार वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म में देखा गया था कुली नंबर 1 इस बारे में बात की है कि जब उन्हें कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तब उन्हें फिल्म उद्योग से समर्थन कैसे मिला। 5 करोड़ का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण राजपाल यादव 2018 में जेल गए थे। यादव हमेशा की तरह दयालु थे और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि उनके पास वह सब समर्थन है जिसकी उन्हें जरूरत है। “मुझे लगता है कि हर किसी को दूसरों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए … अगर लोग मेरी मदद नहीं करते तो मैं यहां कैसे होता? पूरी दुनिया मेरे साथ थी, मुझे चलते रहने के लिए मेरा विश्वास था, मुझे पता था कि मेरे पास सब कुछ था मुझे जिस समर्थन की आवश्यकता थी, ”उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान एक लोकप्रिय आरजे को बताया। राजपाल यादव ने अपनी कॉमेडी भूमिकाओं के साथ अभिनय के क्षेत्र में आने से पहले मुंबई में अपने संघर्ष के दिनों को भी याद किया। “जब आप मुंबई में उतरते हैं, एक अपरिचित नया शहर, जहां आप बोरीवली जाने के लिए दूसरों के साथ एक ऑटो साझा करते हैं … फिर, जब आपके पास ऑटो के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो आप जुहू, लोखंडवाला, आदर्श नगर जाते हैं, गोरेगांव, कभी-कभी बांद्रा भी, आपके साथ आपकी फोटो लेकर, कुछ सफलता की तलाश में, तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर जीवन कठिन लगता है, तो मिशन आसान है। अगर जीवन आसान लगता है, तो मिशन कठिन हो जाता है, ”उन्होंने कहा।

अभिनेता अगली बार शिल्पा शेट्टी और मिजान के साथ नजर आएंगे हंगामा २.

