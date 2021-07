Right here’s What Suniel Shetty Has To Say About Athiya Shetty And KL Rahul’s Chemistry – Filmy Voice

अथिया शेट्टी और केएल राहुल लंबे समय से कपल हैं। वे एक साथ छुट्टियां मनाते हैं, वे एक साथ पार्टी करते हैं और वे अक्सर कुछ भावपूर्ण पोस्ट भी साझा करते हैं। हालाँकि प्यार में डूबे युवाओं ने इसे अभी तक आधिकारिक नहीं बनाया है और अपने प्रशंसकों और जनता को अनुमान लगाने का खेल खेलना जारी रखा है। आज सुनील शेट्टी ने बॉम्बे टाइम्स से बात की और जब अथिया और केएल राहुल के बारे में पूछा गया, तो उनके पास निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ जवाब थे।

ऐसी खबरें थीं कि केएल राहुल ने इंग्लैंड में अपने क्रिकेट मैच के लिए अथिया को टैग किया है और उन्हें अपना साथी बताया है। जब सुनील शेट्टी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अथिया और उनका बेटा अहान एक साथ छुट्टियां मनाने गए हैं। भाई-बहन एक साथ समय बिता रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हम उनसे बात कर सकते हैं। उनसे आगे अथिया और केएल राहुल के समीकरण के बारे में पूछा गया क्योंकि दोनों एक आईवियर ब्रांड के ब्रांड एंबेसडर भी हैं और उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है कि आप उनसे बात करें। जहां तक ​​विज्ञापन की बात है… मेरा मतलब है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है और उन्होंने उन दोनों को एंबेसडर के रूप में लेने का फैसला किया। मुझे लगता है कि वे एक साथ शानदार दिखते हैं। वे एक अच्छे दिखने वाले जोड़े हैं, ना? तो, यह पूरी तरह से एक ब्रांड के नजरिए से काम करता है। और मुझे कहना होगा, वे एक साथ अच्छे लगते हैं, ठीक है, विज्ञापन में (हंसते हुए!)। अब लग रहा है कि डैडी डियर इस रिश्ते के पक्ष में हैं। सुनील शेट्टी ने पिछले हफ्ते एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें अहान शेट्टी और केएल राहुल अपने प्यारे दोस्त के साथ पार्क में दौड़ते नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने दोनों युवकों को प्यार भेजा था।

