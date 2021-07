Shibani Dandekar Proves She Is Farhan Akhtar’s Largest Cheerleader – Filmy Voice

शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं। वे अब एक-दो साल से अधिक समय से साथ हैं और हम दोनों को एक-दूसरे के साथ जीवन में एक साथ स्लाइड करते हुए देखने का आनंद लेते हैं। आज, फरहान की बहुप्रतीक्षित फिल्म तूफान डिजिटल रूप से रिलीज होने के बाद, शिबानी ने सोशल मीडिया पर अपने आदमी को खुश करने के लिए ले लिया, परिणाम दिल को छू लेने वाला था। शिबानी ने तूफ़ान के सेट से अपनी और अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “आपकी यात्रा को इतने करीब से देखना किसी विशेषाधिकार से कम नहीं है। आप चरित्र की त्वचा में उतरने के लिए अकल्पनीय लंबाई तक गए, आपने तब तक हार नहीं मानी जब तक आपको उसकी प्रामाणिक आवाज नहीं मिली, आप अपने दिमाग को सबसे अंधेरी जगहों पर ले गए, और आपने हर एक दिन अपने शरीर का परीक्षण किया। खून था, पसीना, घूंसा, शाब्दिक प्रहार लेकिन आपने दृढ़ता, धीरज, धैर्य, लचीलापन के साथ वापस मारा। धीरे-धीरे रेखाएँ धुंधली हो गईं और आप सचमुच अज्जू भाई उर्फ़ अज़ीज़ अली बॉक्सर बन गए!आज, आपके बड़े दिन पर, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि मैं आपको अपना सारा प्यार भेज रहा हूँ। और मैं तूफान के जादू को देखने के लिए दुनिया का इंतजार नहीं कर सकता। आप पर गर्व है फरहान! टोडुन टाक! @faroutakhtar लव यू”। फरहान ने भी जवाब देते हुए कहा, “आपके बिना यह नहीं कर सकता .. लव यू।”

