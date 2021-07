Taapsee, Kareena Kapoor, Kangana Ranaut, Mahesh Babu Rejoice The Victory Of Mirabai Chanu – Filmy Voice

ओलंपिक 2020 कल से शुरू हो गया है और भारत पहले ही अपनी पहली जीत हासिल कर चुका है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने अपनी श्रेणी में रजत पदक जीता है। उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किग्रा भारोत्तोलन में देश को गौरवान्वित किया। मीराबाई चानू की खबर सामने आते ही इंटरनेट पर हड़कंप मच गया। कंगना रनौत ने एक क्लिक साझा किया, जिसमें मीराबाई चानू अपना रजत पदक पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं और अभिनेत्री ने कहा, “यहाँ आती है चैंपियन .. बहुत बहुत धन्यवाद झंडा गाड़ने के लिए” महेश बाबू ने अपनी जीत के बाद मीराबाई को नमन करते हुए एक प्यारी सी तस्वीर साझा की, और अभिनेता ने अपने मधुर विचारों को लिखा और कहा, “एक उड़ान की शुरुआत! #Tokoyo2020 ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर #MirabaiChanu को बहुत-बहुत बधाई। कार्रवाई अभी शुरू हुई है।”

तापसी पन्नू ने अपने विचार लिखे और हमारी जीत पर गर्व महसूस कर रहे थे और कहा, “मीराबाई चानू! नाम याद रखना! इस ओलंपिक में हमारा पहला रजत! भारत जाओ!” उसने चैंपियन की एक तस्वीर भी साझा की और कहा, “यह नाम और चेहरा! हम आने वाले वर्षों के लिए जश्न मनाएंगे! @mirabai_chanu।” करीना कपूर खान ने भारोत्तोलक की एक तस्वीर साझा की और गर्व के साथ कहा, “हमारी पहली पदक विजेता यहाँ है! आपने भारत को इतना गौरवान्वित किया है।” अभिषेक बच्चन, विक्की कौशल और दीया मिर्जा ने भी अपने विचार साझा किए और चैंपियन की शानदार जीत की सराहना की।

