1) Gareth Bale, Tottenham, USD 42.75 millones

2) David De Gea, Manchester United, $ 26.71 million

3) Kevin De Bruyne, Manchester City, $ 22.85 million

4) Raheem Sterling, Manchester City, USD 21,37 millones

5) Paul Pogba, Manchester United, USD 20,66 millones

6) Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal, $ 17.81 million

7) Thomas Partey, Arsenal, $ 17.81 million

7) Anthony Martial, Manchester United, USD 17,81 millones

9) Sergio Agüero, Manchester City, USD 16.39 million

10) Edinson Cavani, Manchester United, $ 14.96 million

11) Mohamed Salah, Liverpool, USD 14.25 millones

11) Marcus Rashford, Manchester United, USD 14,25 millones

11) Harry Kane, Totteham, 14,25 millones

11) Tanguy Ndombele, Tottenham, USD 14.25 millones

15) Thiago Alcántara, Liverpool, USD 14.25 million

The rest of the Argentines that appear in the ranking

110) Erik Lamela, Tottenham, USD 5.7 millones

110) Marcos Rojo, Manchester United, $ 5.7 million

138) Giovani Lo Celso, Tottenham, USD 4.98 million

138) Sergio Romero, Manchester United, $ 4.98 million

138) Manuel Lanzini, West Ham United, $ 4.98 million

251) Federico Fernández, Newcastle United, $ 3.37 million



272) Emiliano Martínez, Aston Villa, USD 3.1 million

313) Willy Caballero, Chelsea, $ 2.49 million

353) Alexis Mac Allister, Brighton & Hove Albion, USD 2,19 millones

431) Paulo Gazzaniga, Tottenham, USD 1.42 million



Photos: Reuters and EFE

