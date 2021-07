This is Why Karan Johar Attempted To Sabotage Alia Bhatt’s Casting In Kapoor & Sons – Filmy Voice

अभिनेत्री आलिया भट्ट ने करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपनी शुरुआत की और यह कहना सुरक्षित है कि वह फिल्म निर्माता की अब तक की सबसे सफल अभिनेत्री हैं। हालांकि, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म पर एक चैट में, निर्देशक ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के कपूर एंड संस में आलिया की कास्टिंग को “तोड़फोड़” करने की कोशिश की और उनके साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने लंबाई के कारण उन्हें फिल्म नहीं करने के लिए मनाने की कोशिश की। उसके चरित्र का। “मैंने उसकी कास्टिंग को तोड़ने की कोशिश की क्योंकि मेरी आलिया के साथ आमने-सामने थी और मैंने कहा, ‘सुनो, तुम्हें हर धर्म की फिल्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह पसंद नहीं है, आप ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हिस्सा वास्तव में कुछ भी नहीं है।’ वह ऐसी थी, ‘हाँ, मुझे पता है लेकिन मैं शकुन (बत्रा) से प्यार करती हूँ, मैं बस उसके लिए सुनती हूँ, वह एक अच्छा दोस्त है।’ मैंने कहा, ‘हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा मत करो। यह ठीक है क्योंकि इसे कपूर एंड संस कहा जाता है और आप फिल्म में कपूर नहीं हैं,’ करण ने क्लब हाउस पर एक सत्र के दौरान खुलासा किया। कपूर एंड संस 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसमें आलिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और फवाद खान मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में दिवंगत ऋषि कपूर, रजत कपूर और रत्ना पाठक शाह भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं और शकुन बत्रा द्वारा निर्देशित है। “उसने (स्क्रिप्ट) सुनी और वह मेरे कमरे में आती है और कहती है, ‘मैं वास्तव में यह फिल्म करना चाहती हूं, मुझे वास्तव में स्क्रिप्ट पसंद है, मुझे अपनी भूमिका की परवाह नहीं है।’ मैंने सोचा ‘उसे और अधिक शक्ति’ कि उसने वास्तव में फुटेज नहीं देखा, उसने भूमिका की लंबाई नहीं देखी, उसने सिर्फ फिल्म देखी और काश हमारे उद्योग के सभी कलाकार ऐसा सोचते।” इसके अतिरिक्त, फिल्म निर्माता ने उपस्थित सभी लोगों को यह भी बताया कि राहुल कपूर की भूमिका के लिए फ़वाद खान के पास जाने से पहले उन्होंने छह प्रमुख अभिनेताओं से संपर्क किया था। छह अभिनेताओं में से कोई भी भूमिका करने के लिए सहमत नहीं हुआ। फिल्म में फवाद का किरदार गे के रूप में सामने आता है। उन्होंने कहा, “हां, मैंने छह अलग-अलग अभिनेताओं को फवाद की भूमिका की पेशकश की थी और किसी ने नहीं की। उन्होंने चाहे जो भी कारण दिया हो, मुझे लगा कि वे स्क्रीन पर एक समलैंगिक व्यक्ति की भूमिका निभाने से डरते हैं। यह कहकर, उनके पास एक कारण था और मैंने टी उन्हें इसके लिए जज करें,” करण ने 2018 में एक प्रमुख दैनिक को बताया था।

if( typeof skinningExist !== ‘undefined’ && skinningExist == true){

report.getElementById(‘socialsticky’).taste.show=”none”;

}

window.fbAsyncInit = serve as() {

FB.init({

appId : ‘301265226619562’,

consultation : ”, // don’t refetch the consultation when PHP already has it

standing : true, // test login standing

cookie : true, // allow cookies to permit the server to get right of entry to the consultation

xfbml : true, // parse XFBML

oauth: true

});

};

(serve as(d, s, identification) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(identification)) go back;

js = d.createElement(s); js.identification = identification;

js.src = “https://attach.fb.internet/en_US/all.js”;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(report, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

!serve as(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)go back;n=f.fbq=serve as(){n.callMethod?

n.callMethod.observe(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.model=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, report,’script’,

‘https://attach.fb.internet/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘399914457578492’);

fbq(‘monitor’, ‘PageView’);

filmyvoice

The submit Right here’s why Karan Johar attempted to sabotage Alia Bhatt’s casting in Kapoor & Sons – Filmy Voice gave the impression first on Filmy Voice.

Comparable