Top Rated Shows of 2020: Most Watched Telecasts, Episodes of The Year

Rank PROGRAM (NETWORK) VIEWERS (000) DATE AIRED 1. SUPER BOWL LIV: Chiefs vs. 49ers (Fox) 102,031 2/2/2020 2. NFC CHAMPIONSHIP: 49ers vs. Packers (Fox) 43,625 1/19/2020 3. NFL PLAYOFFS: Packers vs. Seahwaks (Fox) 38,023 1/12/2020 4. AFC WILDCARD PLAYOFF: Titans vs. Patriots (CBS) 31,828 1/4/2020 5. AFC DIVISIONAL PLAYOFF: Titans vs. Ravens (CBS) 29,828 1/11/2020 6. THE MASKED SINGER (Submit-Tremendous Bowl Season 3 Premiere) (Fox) 27,407 2/2/2020 7. COLLEGE FOOTBALL CHAMPIONSHIP: LSU vs. Clemson (ESPN) 25,842 1/13/2020 8. THE OSCARS (ABC) 24,316 2/9/2020 9. NFL THURSDAY SPECIAL: Chiefs vs. Texans (NBC) 20,853 9/10/2020 10. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Chiefs vs. Raiders (NBC) 19,777 11/22/2020 11. GRAMMY AWARDS (CBS) 19,774 1/26/2020 12. GOLDEN GLOBE AWARDS (NBC) 19,196 1/5/2020 13. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Rams vs. Cowboys (NBC) 19,151 9/13/2020 14. 60 MINUTES (CBS) 18,611 10/25/2020 15. PRESIDENTIAL DEBATE (Fox Information) 18,135 9/29/2020 16. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Packers vs. Saints (NBC) 18,026 9/27/2020 17. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Seahawks vs. Patriots (NBC) 17,935 9/20/2020 18. JEOPARDY! GREATEST OF ALL TIME, Night time 3 (ABC) 17,388 1/9/2020 19. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Saints vs. Buccaneers (NBC) 17,094 11/8/2020 20. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Eagles vs. Cowboys (NBC) 17,080 11/1/2020 21. NCIS, S17 E20 “The Arizona” (CBS) 16,820 4/14/2020 22. JEOPARDY! GREATEST OF ALL TIME, Night time 2 (ABC) 16,730 1/8/2020 23. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Packers vs. Bears (NBC) 16,633 11/29/2020 24. NCIS, S17 E19 “Blarney” (CBS) 16,569 3/31/2020 25. NCIS, S17 E18 “Schooled” (CBS) 16,529 3/24/2020 26. JEOPARDY! GREATEST OF ALL TIME, Night time 1 (ABC) 16,371 1/7/2020 27. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Patriots vs. Ravens (NBC) 15,971 11/15/2020 28. PRESIDENTIAL DEBATE (Fox Information) 15,737 10/22/2020 29. DEMOCRATIC PRESIDENTIAL DEBATE (CBS/BET) 15,702 2/25/2020 30. NCIS, S17 E15 “Lonely Hearts” (NBC) 15,656 2/11/2020 31. NCIS, S17 E14 “On Hearth” (CBS) 15,525 1/28/2020 32. NCIS, S17 E16 “Ephemera” (CBS) 15,509 2/18/2020 33. NFL THURSDAY NIGHT FOOTBALL: Cardinals vs. Seahawks (Fox/NFL) 15,421 11/19/2020 34. NFL THURSDAY NIGHT FOOTBALL: Buccaneers vs. Bears (Fox/NFL) 15,348 10/8/2020 35. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Seahawks vs. Vikings (NBC) 15,304 10/11/2020 36. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Eagles vs. 49ers (NBC) 15,218 10/4/2020 37. JEOPARDY! GREATEST OF ALL TIME, Night time 4 (ABC) 15,072 1/14/2020 38. NCIS, S17 E13 “Sound Off”(CBS) 15,045 1/21/2020 39. NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL: Chiefs vs. Ravens (ESPN) 14,902 9/28/2020 40. NFL MONDAY FOOTBALL SPECIAL: Patriots vs. Chiefs (CBS) 14,780 10/5/2020 41. ELECTION NIGHT COVERAGE 9PM (Fox Information) 14,605 11/3/2020 42. FBI, S2 E18 “American Desires” (CBS) 14,574 3/24/2020 43. 911: LONE STAR, S1 E1 Pilot (Fox) 14,561 1/19/2020 44. 60 MINUTES (CBS) 14,557 11/8/2020 45. ELECTION NIGHT COVERAGE 10PM (Fox Information) 14,503 11/3/2020 46. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Buccaneers vs. Raiders (NBC) 14,496 10/25/2020 47. VICE PRESIDENTIAL DEBATE (ABC) 14,469 10/15/2020 48. 60 MINUTES (CBS) 14,353 11/29/2020 49. NCIS, S17 E17 “In a Nutshell” (CBS) 14,313 3/10/2020 50. NCIS, S17 E12 “Flight Plan” (CBS) 14,231 1/14/2020 51. TRUMP TOWN HALL (NBC) 14,113 10/15/2020 52. FBI, S2 E19 “Emotional Rescue” (CBS) 14,087 3/31/2020 53. NCIS, S17 E11 “Within the Wind” (CBS) 14,042 1/7/2020 54. NFL THURSDAY NIGHT FOOTBALL: Packers vs. 49ers (Fox/NFL) 13,665 11/5/2020 55. ELECTION COVERAGE: SATURDAY (CNN) 13,603 11/7/2020 56. THE MASKED SINGER, S4 E9 “The Group C Finals” (Fox) 13,588 11/26/2020 57. ELECTION NIGHT COVERAGE, 8PM (Fox Information) 13,399 11/3/2020 58. NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL: Rams vs. Buccaneers (ESPN) 13,293 11/23/2020 59. 60 MINUTES (CBS) 13,029 11/15/2020 60. FBI: MOST WANTED, S1 E9 “Reveille” (CBS) 12,947 3/24/2020 61. NFL SUNDAY NIGHT FOOTBALL: 49ers vs. Rams (NBC) 12,778 10/18/2020 62. WORLD SERIES GAME 6: Dodgers vs. Rays (Fox) 12,756 10/27/2020 63. CHICAGO FIRE, S8 E15 “Off the Grid” (NBC) 12,736 2/26/2020 64. DISNEY FAMILY SING-A-LONG (ABC) 12,721 4/16/2020 65. CHICAGO FIRE, S8 E20 “51’s Authentic Bell” (NBC) 12,647 4/15/2020 66. YOUNG SHELDON, S3 E21 “A Secret Letter and a Lowly Disc of Processed Meat” (CBS) 12,644 4/30/2020 67. CHICAGO P.D., S7 E15 “Burden of Fact” (NBC) 12,601 2/26/2020 68. 60 MINUTES (CBS) 12,586 10/11/2020 69. YOUNG SHELDON, S3 E19 “A Home for Sale and Severe Lady Stuff” (CBS) 12,582 4/2/2020 70. NFL THURSDAY NIGHT FOOTBALL: Colts vs. Titans (Fox/NFL) 12,577 11/12/2020 71. CHICAGO FIRE, S8 E17 “Shield a Little one” (NBC) 12,558 3/18/2020 72. CHICAGO FIRE, S8 E18 “I’ll Cowl You” (NBC) 12,523 3/25/2020 73. DEMOCRATIC PRESIDENTIAL DEBATE (NBC) 12,485 2/19/2020 74. CHICAGO FIRE, S8 E 19 “Mild Issues Up” (NBC) 12,418 4/8/2020 75. THE GOOD DOCTOR, S3 E20 “I Love You” (ABC) 12,412 3/30/2020 76. NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL: Buccaneers vs. Giants (ESPN) 12,369 11/2/2020 77. YOUNG SHELDON, S3 E20 “A Child Tooth and the Egyptian God of Data” (CBS) 12,225 4/16/2020 78. THIS IS US, S4 E18 “Strangers: Half Two” (NBC) 12,190 3/24/2020 79. CHICAGO MED, S5 E18 “Within the Title of Love” (NBC) 12,155 3/25/2020 80. VICE PRESIDENTIAL DEBATE (Fox Information) 12,143 10/7/2020 81. NFL THURSDAY NIGHT FOOTBALL: Broncos vs. Jets (Fox/NFL) 12,122 10/29/2020 82. THE VOICE, S18 E5 “The Blind Auditions, Half 5” (NBC) 12,065 3/16/2020 LIVE FROM THE RED CARPET (ABC) 12,065 2/9/2020 84. NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL: Vikings vs. Bears (ESPN) 12,017 11/16/2020 85. AMERICA’S GOT TALENT, S15 E1 “Auditions 1” (NBC) 11,984 5/26/2020 86. CHICAGO MED, S5 E17 “The Ghosts of the Previous” (NBC) 11,980 3/18/2020 87. CHICAGO P.D., S7 E17 “Earlier than the Fall” (NBC) 11,972 3/18/2020 88. STATE OF THE UNION 2020 (Fox Information) 11,920 2/4/2020 89. CHICAGO FIRE, S8 E14 “Shut it Down” (NBC) 11,907 2/12/2020 90. CHICAGO MED, S5 E20 “A Needle within the Coronary heart” (NBC) 11,897 4/15/2020 91. NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL: Cardinals vs. Cowboys (ESPN) 11,894 10/19/2020 92. THE GOOD DOCTOR, S3 E19 “Harm” (ABC) 11,870 3/23/2020 93. CHICAGO MED, S5 E19 “Only a River in Egypt” (NBC) 11,835 4/8/2020 94. CHICAGO PD, S7 E19 “Buried Secrets and techniques” (NBC) 11,828 4/8/2020 95. CHICAGO PD, S7 E18 “Strains” (NBC) 11,820 3/25/2020 96. CHICAGO PD, S7 E20 “Silence of the Night time” (NBC) 11,801 4/15/2020 97. CHICAGO FIRE, S8 E12 “Then Nick Porter Occurred” (NBC) 11,782 1/22/2020 98. CHICAGO FIRE, S8 E11 “The place We Finish Up” (NBC) 11,781 1/15/2020 99. YOUNG SHELDON, S3 E16 “Pasadena” (CBS) 11,754 2/20/2020 100. THIS IS US, S4 E17 “After the Hearth” (NBC) 11,742 3/17/2020 Supply: Nielsen, 1/1/20 – 11/29/20. L7 Information. All Telecasts, Broadcast and Cable (excluding telecasts with durations below 25 min, together with SB and NFC). Broadcast Prime, telecast with begin instances inside daypart (M-Sat 8P-11P; Solar 6:30P-11P).