US Open 2020 schedule – Order of Play Wednesday 2nd September

The US Open 2020 is crackling away within the early levels with large names jostling for place as they return to sharpness within the first Grand Slam match since pre-lockdown.

Novak Djokovic’s second spherical conflict with Kyle Edmund can be a standout encounter for UK followers particularly to take pleasure in.

The Serbian star dispatched Damir Dzumhur with ease in his opening encounter to arrange a conflict with unseeded World No.44 Edmund who relish the prospect to put a glove on Djokovic.

No.Four seed Stefanos Tsitsipas and N0.5 seed Alexander Zverev are additionally in motion in separate matches as they search to take advantage of of Roger Federer and Rafael Nadal lacking the match.

The pair have been half of the chasing pack for a while, although neither has recorded a Grand Slam title – or made a closing – of their fledgling careers up to now.

High seed Karolina Pliskova is the massive draw for the ladies’s facet of the match on Wednesday, whereas former US Open champion Naomi Osaka can also be in motion.

RadioTimes.com brings you the complete US Open 2020 schedule forward of Wednesday 2nd September’s play.

US Open 2020 schedule – Wednesday’s Order of Play

Chosen important courts. All UK time.

ARTHUR ASHE STADIUM

From 5pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

Okay. Kozlova (UKR) v P. Kvitova (CZE) (6)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

N. Djokovic (SRB) (1) v Okay. Edmund (GBR)

From 7pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

N. Osaka (JPN) (4) v C. Giorgi (ITA)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

S. Tsitsipas (GRE) (4) v M. Cressy (USA)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

A. Kerber (GER) (17) v A. Friedsam (GER)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

B. Nakashima (USA) v A. Zverev (GER) (5)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

Ka. Pliskova (CZE) (1) v C. Garcia (FRA)

From 5pm

MEN’S SINGLES – ROUND 2

D. Shapovalov (CAN) (12) v S. Kwon (KOR)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Brengle (USA) v D. Yastremska (UKR) (19)

COURT 17

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

Okay. Bondarenko (UKR) v P. Martic (CRO) (8)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

C. Bellis (USA) v J. Brady (USA) (28)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

A. Mannarino (FRA) (32) v J. Sock (USA)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

G. Simon (FRA) v T. Fritz (USA) (19)

COURT 5

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

Okay. Mladenovic (FRA) (30) v V. Gracheva (RUS)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

L. Harris (RSA) v D. Goffin (BEL) (7)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

C. Norrie (GBR) v F. Coria (ARG)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

C. Gauff (USA)/C. McNally (USA) v H. Baptiste (USA)/W. Osuigwe (USA)

COURT 11

From 4pm

MEN’S SINGLES – ROUND 2

F. Krajinovic (SRB) (26) v M. Giron (USA)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

Okay. Flipkens (BEL) v J. Pegula (USA)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

A. Li (USA) v A. Riske (USA) (13)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

R. Berankis (LTU) v S. Johnson (USA)

COURT 4

From 4pm

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

S. Bolelli (ITA)/M. Gonzalez (ARG) v S. Gonzalez (MEX)/Okay. Skupski (GBR)

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

S. Gille (BEL)/J. Vliegen (BEL) v L. Kubot (POL)/M. Melo (BRA) (2)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

V. Azarenka (BLR)/S. Kenin (USA) (7) v E. Perez (AUS)/S. Sanders (AUS)

COURT 6

From 4pm

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

W. Koolhof (NED)/N. Mektic (CRO) (8) v N. Cacic (SRB)/D. Sharan (IND)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

E. Gerasimov (BLR) v J. Thompson (AUS)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

E. Rybakina (KAZ) (11) v S. Rogers (USA)

COURT 7

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

Okay. Juvan (SLO) v A. Kontaveit (EST) (14)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

V. Lapko (BLR) v Y. Putintseva (KAZ) (23)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Mmoh (USA) v J. Struff (GER) (28)

COURT 8

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Linette (POL) (24) v D. Kovinic (MNE)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

A. Davidovich Fokina (ESP) v H. Hurkacz (POL) (24)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

J. Londero (ARG) v B. Coric (CRO) (27)

COURT 9

From 4pm

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

R. Klaasen (RSA)/O. Marach (AUT) (7) v M. Daniell (NZL)/P. Oswald (AUT)

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

L. Bambridge (GBR)/B. McLachlan (JPN) v C. Eubanks (USA)/M. McDonald (USA)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

L. Kichenok (UKR)/N. Kichenok (UKR) v H. Carter (USA)/L. Stefani (BRA)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

N. Hibino (JPN)/M. Ninomiya (JPN) v A. Blinkova (RUS)/V. Kudermetova (RUS)

COURT 12

From 4pm

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Vondrousova (CZE) (12) v A. Sasnovich (BLR)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Kukushkin (KAZ) v C. Garin (CHI) (13)

WOMEN’S SINGLES – ROUND 2

M. Kostyuk (UKR) v A. Sevastova (LAT) (31)

MEN’S SINGLES – ROUND 2

P. Carreno Busta (ESP) (20) v M. Krueger (USA)

COURT 14

From 4pm

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

R. Olaru (ROU)/S. Sorribes Tormo (ESP) v L. Hradecka (CZE)/A. Klepac (SLO)

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

J. Chardy (FRA)/F. Martin (FRA) v C. Harrison (USA)/R. Harrison (USA)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

A. Rodionova (AUS)/S. Santamaria (USA) v E. Mertens (BEL)/A. Sabalenka (BLR) (2)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

A. Muhammad (USA)/T. Townsend (USA) v B. Mattek-Sands (USA)/S. Zhang (CHN) (5)

COURT 15

From 4pm

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

A. Krajicek (USA)/F. Skugor (CRO) v R. Ram (USA)/J. Salisbury (GBR) (3)

MEN’S DOUBLES – ROUND 1

M. Pavic (CRO)/B. Soares (BRA) v M. Granollers (ESP)/H. Zeballos (ARG) (5)

WOMEN’S DOUBLES – ROUND 1

A. Guarachi (CHI)/D. Krawczyk (USA) v L. Siegemund (GER)/V. Zvonareva (RUS)

