Watch Inayam Video Music | Naa Oru Alien | Hip Hop Tamizha

Watch Inayam tune complete video right here,

Inayam Music Lyrics

CREDITS: Assume Tune India

Right here’s the whole lyrics of Inayam tune and it states that “The sector of web is an phantasm”

Inayam enbadhu maya kannadi

Adhil ozhinthu kondor palarum pinnadi

Inayam enbadhu maya kannadi

Adhil ozhinthu kondor palarum pinnadi

Neeyum kuttravali

Naanum kuttravali

Pala mugangalo poli

Veroruvan pol nee

Thozhil nutpathile ulagam

Thozhil nutpam seiyum kalagam

Manithathil virus paravum

Manitha konjam gavanam

Thalaiya kizha thonga pottukittu nadakkurom

Ovvoru prachanaiya takkunu thaan kadakkurom

Adutha thalai muraiyayum sernthu kedukkurom

Ennachi nanba naama veruppayum vithaikkurom

Poi edhu mei edhu theriyama muzhikkirom

Ullukulla azhunthutu veliyila sirikkurom

Thappu nadantha udanae silukkurom

Aprom thaan yen adha marukkurom

Thozhil nutpathile ulagam

Thozhil nutpam seiyum kalagam

Manithathil virus paravum

Manitha konjam gavanam

Inayam enbadhu maya kannadi

Adhil ozhinthu kondor palarum pinnadi

Inayam enbadhu maya kannadi

Adhil ozhinthu kondor palarum pinnadi

Sondhama ethavathu senjoma…no

Sondha uzhaippa pottu mela vanthoma..no

Mathavana vechi senja athuvae podhum

Mathavana mokka panni mela povom

Vidhai vithaithal vinai aruppom

Veruppinai vithaithal enna kidaikkum

Indha vattathukkul unnai kattam katti vachi

Gundu satti kulla kudhurai ootta vuttudum

Un ulagam

Thalaiya kizha thonga pottukitta nadakkurom

Ovvoru prachanaiya takkunu thaan kadakkurom

Adutha thalai muraiyayum sernthu kedukkurom

Poi edhu mei edhu theriyama muzhikkirom

Ullukulla azhunthutu veliyila sirikkurom

Thappu nadantha udanae silukkurom

Aprom thaan yen adha marukkurom

Obtain the whole Inayam Music right here,

Inayam Music Obtain

Obtain Inayamsong on Wynk, Gaana, and professional track web sites.

Obtain Inayam Music on Ganna

Loose Obtain Inayam Mp3 Music on Wynk

Obtain All Assume track Songs Loose on Youtube

Obtain Loose InayamSong on iTunes

Naa Oru Alien Album tune Hip Hop mp3 obtain

DISCLAIMER: We recommend our readers to obtain songs best from professional assets like Youtube, Amazon Tune, Apple Tune, Wynk Tune, Gaana and Respectable YouTube Pages. Don’t give a boost to or use pirated web sites like starmusiq, isaimini, to move and obtain songs.Film Solid & Team

Album: Naa Oru Alien

Music: Inayam

Tune Director: Hip Hop Tamizha

Yr Of Launched: 2020

Singer & Lyrics: Hip Hop Tamizha

Introduced: Assume Tune India

Keep Tuned with Techkashif for extra Leisure information.