『ノースフェイス バルトロライトジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 01時 21分に出品され03月07日 01時 21分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ニュートープ カーキのような色





モデル···BALTRO LIGHT JKT



素材・柄···GORETEX



サイズ···S

2021年モデルでセレクトショップ購入

写真参照ください

背中に一箇所小さいですが

汚れがあります。

フードにも小さな汚れはあります。

タグは捨ててしまい、写真のタグのみ

付属の袋も無くしてしまいましたので

なしです。

かさばるので早めにお譲りしたいので2万円台でしたら交渉お気軽にどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス バルトロライトジャケット