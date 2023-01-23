『ノースフェイス ダウンジャケット 中古 ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 01時 22分に出品され04月20日 01時 22分に終了予定です。即決価格は10,390円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古ですが美品だと思います。

ＸＳサイズですが少し大きめです。

収納用の小さな袋（最後の画像）が付いています。

色は少し明るめのネイビーです。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

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