『ワイルドスワンズ タング ウイスキー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 27分に出品され03月14日 01時 27分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワイルドスワンズのタングです。昨年1月に買っては見たものの、使用頻度が低いので出品することにしました。コードバンでも、たぶん希少と思われるウイスキー色です。

目立った傷は無いと思いますが、中古品ですので写真の状態を事前によくご確認ください。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ワイルドスワンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ワイルドスワンズ タング ウイスキー