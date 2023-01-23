『GUCCI ストール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 01時 33分に出品され03月26日 01時 33分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI アウトレットで購入しました、ストールです。



素材···レーヨン85%、シルク15%

1回使用後保管しています

素人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい



購入時価格25000円程度



#GUCCI、#グッチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ GUCCI

ストール