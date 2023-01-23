『別注 NANGA×UR DOORS ダウンジャケット STORM(ストーム)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 01時 36分に出品され03月19日 01時 36分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGA STORM URBAN RESEARCH

ナンガ アーバンリサーチ

ストーム ダウンジャケット



サイズ 40 おおよそ

（裄丈・90cm・着丈・92cm・身幅・64.5cm）



【高品質なダウン】

このダウンジャケットは、環境に配慮したグリーンダウンを使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に過ごせる設計です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒のデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。左腕のジッパーポケットがアクセントになっています。



【日本製の信頼性】

NANGAによる日本製の品質は、耐久性と快適さを兼ね備えています。長く愛用できる一着です。



- 色: 黒

- ブランド: NANGA

- モデル名: STORM

- 素材: グリーンダウン

- タイプ: ダウンジャケット

- デザイン: 長袖・フードなし

- ポケット: 左腕にジッパーポケットあり



素人検品ですので目立たないシミ

汚れがあるかもしれません

中古品としてご理解のある方

ご購入よろしくお願いします







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ご覧いただきありがとうございます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

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メンズ

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NANGA×UR

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STORM(ストーム)