『ENHYPEN FC限定 アンケート トレカ 1000人限定【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 36分に出品され03月21日 01時 36分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 <商品名・商品情報>

ENHYPEN FC限定 アンケート トレカ 1000人限定

ヒスン、ジェイ、ジェイク、ソンフン、ソヌの5枚セット。



<商品の状態>

手袋着用で開封したためトレカには一切直接触れていません。開封後すぐにスリーブに入れました。(スリーブには触れております)



目立った傷や汚れはありませんが、海外製品のため多少の初期傷、汚れがある可能性があります。

詳しい商品の状態は写真にてご自身でご確認ください。



<梱包方法>

スリーブ+厚紙or段ボール+封筒



硬質ケースでの梱包を希望する場合、1枚に付き+100円にて対応可能です。

必ず "購入前に" コメントにてご相談ください。



＊値下げ△

出し惜しみのため大幅な値下げは難しいですが、お気持ちでしたら可能です。希望額を添えてコメントください！



＊バラ売り要相談



完璧を求められる方は購入をご遠慮ください。一度人の手に渡った中古品だということをご理解いただける方のみ、ご購入お願い致します。





ENHYPEN アンケート トレカ ヒスン ジェイ ジェイク ソンフン ソヌ FC 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用 カラー: グレイ系/ホワイト系