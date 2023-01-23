『⭐︎ お値下げ不可⭐︎新品 ピレネックス カンヌ ショートダウン38 ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 01時 37分に出品され03月07日 01時 37分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】

ノーリーズ

Pyrenex CANNES ライトショート丈ダウン



サイズ 38

定価 44000円

カラー deep ink ネイビー



黒に近い濃いめのネイビーです。

控えめな光沢が上品なダウンです。



小さく畳んで宅急便コンパクトでの発送になりますますのでご了承下さい。



商品説明

シンプルなデザインでどんなスタイリングともバランス良くコーディネートできるダウンジャケット。着脱簡単なスナップボタンは、ダブル仕様にすることで寒さをしっかりとカバーしてくれます。タートルネックとの相性も良く、女性らしい表情のノーカラーでキレイめコーディネートに仕上がります。



素材(詰め物)···ダウン

素材(詰め物)···ダウン,フェザー

素材(表地)···ナイロン



#NOLLEYS

#FREDY&GLOSTER

#FREAKS STORE

インナーダウン

ライトダウン

ショート丈

カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ⭐︎

お値下げ不可⭐︎新品 ピレネックス

カンヌ ショートダウン38

ネイビー