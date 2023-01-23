『POLO RALPH LAUREN / Down Jacket【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 01時 38分に出品され04月12日 01時 38分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [ブランド]

POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン



[アイテム]

Down Jacket ダウンジャケット



[サイズ]

L

(着丈約77 身幅約62 袖丈約65 肩幅約50) cm



[カラー]

紺色 ネイビー



[素材]

ダウン 75% フェザー 25%



[製造国]



[商品説明]

ポロラルフローレンのダウンジャケットです。

ミドル丈で身幅広めのワイドシルエットです。



襟がコーデュロイの切替、更にチンスト付きとアメカジビンテージ要素があります。



中地のタータンチェックがチラッと見えた時にオシャレさを感じられます。



RRL、EDDIE BAUER (エディーバウアー)、L.L.BEAN (エルエルビーン)、WOOLRICH (ウールリッチ)などがお好きな方におすすめ致します。



※下記のリンクから他の出品してる商品に飛べますので、参考までにどうぞ。



#きんにくんメンズ



※フード取り外し可能。



[状態]

目立った傷や汚れはありません。



何か気になることがございましたら、お気軽にご質問ください。



※お互いのトラブル回避の為にご購入前に1度プロフィール欄を参照して頂ければと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POLO

RALPH

LAUREN

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Down

Jacket