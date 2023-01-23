『水沢ダウン“マウンテニア”（ブラック） ※11/30(土)まで掲載【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 01時 39分に出品され03月27日 01時 39分に終了予定です。即決価格は61,098円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【11/30(土)までの掲載！！】



水沢ダウン"マウンテニア" / MIZUSAWA DOWN JACKET "MOUNTAINEER"



色：ブラック(ロゴマークもブラック)

サイズ：Ｌ



人気の水沢ダウンの2024年モデル新品です。

機能性、デザイン性とても優れたダウンになっております。



ダウン欲しい方も彼氏やご家族へのプレゼントでもぜひ！



※発送の都合上、11月30日(土)〜23:59までの掲載になります。





デサント

メンズダウン

水沢ダウン

クリスマスプレゼント

プレゼント 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 水沢ダウン“マウンテニア”（ブラック）

※11/30(土)まで掲載