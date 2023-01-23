『ダイソン Pure Hot + Cool 扇風機 空気清浄 HP04【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 01時 40分に出品され04月07日 01時 40分に終了予定です。即決価格は13,984円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dyson Pure Hot + Cool HP04

（ダイソン ピュア ホット＋クール）



2020年6月に購入し数回使用した程度ですので、フィルターもほぼ汚れておりません。

状態については、目立った傷はなくとても綺麗です。

あくまでも中古品であることをご理解いただける方はご検討くださいませ。

大事に保管しておりましたので、大事に扱っていただける方にぜひお譲りしたいと思います。



【商品説明】

空気清浄機、ヒーター、扇風機の1台3役。

空気中のウィルスや花粉を捕集。



・本体色：ホワイト/シルバー

・定価：77,000円

・名古屋のビックカメラで2020年6月に購入

・作動に問題がない事を確認済み



【付属品】

リモコン・説明書（写真に写っているものになります） 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン