『vintage ペイズリー ロングコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 01時 41分に出品され03月07日 01時 41分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スペシャルなロングコートです！！

大きめなので、男性でも着られると思います❤︎



購入してから未使用です(^○^)

使って頂ける方に♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) カラー: ブラック系/ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ vintage



ペイズリー

ロングコート