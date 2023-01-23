『ムーンストーン ダウンパーカー L ブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 01時 41分に出品され03月09日 01時 41分に終了予定です。即決価格は13,600円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 特に目立った傷や汚れはありませんが、古着のため微傷等はご容赦願います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ムーンストーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ムーンストーン

ダウンパーカー



L

ブラウン