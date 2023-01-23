『SIERRA DESIGNS×relume 別注 3WAY マウンテンパーカーM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 01時 41分に出品され03月30日 01時 41分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 話題のSIERRA DESIGNS×JOURNAL STANDARD relume (シエラデザイン×ジャーナルスタンダード リルーム)別注 限定モデル 3WAY 60/40クロスマウンテンパーカー (ショートパーカ)(Color：02.BEIGE SIZE：M)((株)ファインプラス)です。お色は人気のベージュ タン(薄茶色)で、サイズは希少なM(USA：S JPN：M)です。素材は、『アウター』綿60% ナイロン40%『ライナー』ポリエステル100% です。実寸は、『アウター』身幅：約67cm 肩幅：約56cm 袖丈：約61cm 着丈：約78cm 『ライナー』身幅：約65cm 肩幅：約60cm 袖丈：約55cm 着丈：約73cm (素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい)。『アウター』サイドスナップボタン付フラップ付マウンテン大ポケット×2、ハンドウォーマーポケット×2、胸ファスナージップ付ポケット×1 『ライナー』ファスナージップ付ポケット×2と収納がたくさん有り機能的です。アウターの前(フロント)は ダブルファスナージップとスナップボタン留めです。一度着用のみで画像の通り綺麗なお品物だと思いますが、あくまでも中古品の古着になり暫く自宅保管をしておりましたので、細かい事を気になさるような神経質な方のご購入はご遠慮下さい。画像のファスナーの引き手のストラップは全て外してシンプルにしました。



SIERRA DESIGNS × JOURNAL STANDARD relume



SIERRA DESIGNSと一緒に作り上げた、relumeでしか手に入らない完全別注アイテム



素材には綿60％とナイロン40％の60/40クロス(通称:SIERRA クロス)を使用。

どこか懐かしさのあるデザインのマウンテンパーカーに、使い勝手の良いフードボアライナーを装着。

気温や気分によってシェル+ライナー、シェルメイン、ライナーメインの3種類の着方ができる、便利なアイテムです。

ライナーは単体で着ても様になるミリタリーデザイン。肘部分のSIERRAクロスがアクセントになっています。



シルエットはドロップショルダーを採用し今っぽく。

丈が長めですので、防寒対策もばっちり。



・ボアの色はキャメルベージュカラー

・ボアのクオリティ：肉厚・起毛感UP

・BODYカラー：完全別注カラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シェラデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SIERRA

DESIGNS×relume

別注

3WAY

マウンテンパーカーM