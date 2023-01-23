『美品◎コーチ ラウンド ゴールド 白文字盤レディース腕時計COACHヴィンテージ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 01時 44分に出品され03月21日 01時 44分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品◎コーチ ラウンド ゴールド 白文字盤 クォーツ レディース 腕時計 COACH



コレクション整理の為、出品致します。



コーチの中でも人気なラウンド型です。フラットな風防が全体的な厚みが抑えられており、スッキリとした印象です。ビジネス、プライベート等シーンを選ばずお付けいただけるかと思います。お使いになるほどに愛着がわくオススメの商品です。



その日の気分や服装によって腕時計も付け替える。オシャレを楽しむ大人の贅沢。そんなコレクションのひとつに加えてみてはいかがでしょうか。



ケース幅:約32mm

腕周り:最大18cm（調整可能）



稼働品ですので末長くご愛用頂けます。



通常使用に伴う小傷は有りますのでヴィンテージ時計にご理解頂ける方はご検討よろしくお願いします。



時計コレクション少しづつ出品していきます。



値下げ交渉、大歓迎。

お気軽にコメント下さい。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 美品◎コーチ

ラウンド

ゴールド

白文字盤レディース腕時計COACHヴィンテージ