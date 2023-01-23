『黒カシミヤセーター ROCK & ROLL Zadig & Voltaire【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 01時 46分に出品され03月24日 01時 46分に終了予定です。即決価格は9,263円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このセーターは「ROCK & ROLL」の文字が特徴的で、カジュアルなスタイルにぴったりです。





- 色: 黒

- デザイン: ロック＆ロールの文字入り

- 素材: カシミヤ

- ネックデザイン: タートルネック



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ザディグエヴォルテール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 黒カシミヤセーター

ROCK

&

ROLL

Zadig

&

Voltaire