『【純正品】AirPods Pro 2 （第二世代）充電器 (充電ケース) のみ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 01時 48分に出品され03月07日 01時 48分に終了予定です。即決価格は9,656円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは Apple社純正品 の AirPods Pro 2 （第2世代） 充電器 のみです。



充電ケースのみの販売となります。

充電ケースを無くされた方、充電ケースを2台持ちをしたい方におススメです。



新品未使用品です。

(箱から取り出したばかりの

お品物を梱包させて頂きます)



ご自宅の郵便受けにそのまま投函されます。



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⚠️左耳、右耳、ケーブル、外箱は付きません。

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正規品である証拠にシリアルナンバーをメッセージにてお送りいたします。

ご希望でしたら、ご連絡くださいませ。



※申し訳ありませんが値下げはできません。ご了承ください。コメントなしで購入OKです。



※他のサイトにも掲載しているため、

購入が早い順になりますのでご了承下さい



以下は検索用



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エアーポッツプロ

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右 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル