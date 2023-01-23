『【純正品】AirPods Pro 2 （第二世代）充電器 (充電ケース) のみ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 01時 48分に出品され03月07日 01時 48分に終了予定です。即決価格は9,656円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|アップル
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落札価格9656円
399 入札履歴
終了
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