『TUMI HARRISON「ウォレン」バックパック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 01時 48分に出品され04月08日 01時 48分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。



すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。





海外アウトレットより個人輸入したTUMI HARRISONバックパックです。



日常の通勤にも、週末の外出にも最適で、コーディネートしやすい洗練されたデザインのバックパック。15インチのPCや、通勤や短期の出張の必需品を収納できるスペースと、ビジネス必需品を整理して収納できるポケットを複数装備しています。

Harrisonは、タイムレスでモダンなスタイリングのコレクション。シンプルなデザインの中にトゥミならではの機能を備え、ファッションやオケージョンを選ばず、使う人のライフスタイルになじむコレクションです。



スタイル: 06602023D



サイズ

高さ: 43cm

幅: 30.5cm

奥行: 12.75cm



素材

ポリエステル/牛革



※出品商品は並行輸入品で、正規店での購入品ではありません。正規店と同様のクオリティをご希望の方のご購入はお控え下さい。



未使用品ではありますが、あくまでも一度人の手に渡った中古品である事をご理解の上ご購入をお願いいたします。ご納得の上でご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

HARRISON「ウォレン」バックパック