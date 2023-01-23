『【美品】Arch Sapporo R.A.F SHIRTS AERTEX【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 01時 49分に出品され04月05日 01時 49分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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値下げ不可でお願い致します。



Arch Sapporo / R.A.F SHIRTS AERTEX

PRICE : ¥30,800（税込み）



<素材>

COTTON 100%



<生産国>

MADE IN JAPAN



<サイズ>

Lサイズ







目立つ汚れもなく着用も多くないので中古品ですが状態は良いです。

今期発売された分のLサイズは売り切れてるみたいなので気になっている方は是非ご検討ください。



質問は購入前にお願い致します！

ポスト投函で発送致します。



Arch札幌 MSG & SONS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】Arch

Sapporo

R.A.F

SHIRTS

AERTEX