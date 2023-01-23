『【新品】カシオ A168WEUC-1AJR UNOモデル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 01時 49分に出品され04月17日 01時 49分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CASIO A168WEUC-1AJR

定価￥12.100-

新品未使用品です。

箱・タグ揃っていますのでプレゼントにもオススメです。



□詳細□

世界中で愛されているカードゲームの定番マテルゲーム「UNO™（ウノ）」とのコラボレーションモデルです。



クラシカルスタイルが人気の「A168」をベースモデルに、1979年に発売されたクラシックデザインのUNO™をモチーフに採用。「ワイルドカード」をイメージした赤・青・黄色・緑の配色をそのままフェイス部に落とし込みました。ELバックライトを点灯すると液晶に「Wild」の文字が浮かび上がります。ダイアル部の「UNO™」ロゴも当時のデザインです。



ケースにガンメタリック、バンドにブラックIPを採用。中留にはさりげなくUNO™カードの裏面デザインを、裏蓋にはUNO™のロゴとカードを刻印。遊び心を取り入れた要素として、「1」「6」「8」のUNO™カードを並べることで、時計の型番を表現しています。リサイクル素材を使用し環境に配慮したスペシャルパッケージ付きです。



□発売年月□

2024年6月



□価格□

メーカー希望小売価格 ￥12,100（税込）



□ケースサイズ（縦×横×厚さ）□

38.6 × 36.3 × 9.6 mm



□質量□

49 g



□ケース・ベゼル材質□

ケース・ベゼル材質： 樹脂

メタルバンド（ステンレススチール） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【新品】カシオ

A168WEUC-1AJR

UNOモデル