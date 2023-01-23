『Kingston NV2 2TB NVMe SSD New【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 01時 52分に出品され03月19日 01時 52分に終了予定です。即決価格は8,111円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高性能ストレージ】

Kingston NV2は、最新のNVMe PCIe Gen4 x4インターフェースを採用しており、高速なデータ転送を実現します。これにより、ゲームや大容量ファイルの読み書きがスムーズに行えます。



【大容量】

2TBのストレージ容量を備えており、アプリケーションやデータを大量に保存するのに最適です。特に、動画編集やゲームのインストールに便利です。



【信頼性】

3年間の保証が付いており、安心して使用できます。信頼性の高いブランドであるKingstonの製品です。



- ブランド: Kingston

- モデル: NV2

- 容量: 2TB

- インターフェース: NVMe PCIe Gen4 x4

- 保証: 3年保証



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>内蔵型SSD 商品の状態: 新品、未使用