『宮舘涼太 アクスタ アクスタケース SnowMan ジェラピケ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 01時 54分に出品され03月07日 01時 54分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Snow Man 宮舘涼太

アクスタ＆アクスタケースセット



アクスタ×6

新橋演舞場×1

アクスタケース×3

ジェラピケ

ハローキティ

滝沢歌舞伎ZERO



【ブランド】

GELATO PIQUEのポーチは、可愛らしいデザインと実用性を兼ね備えています。

- ブランド: GELATO PIQUE



それぞれ外に持ち歩いていたので小さな傷など多少あります。

素人自宅保管、中古品であることをご理解頂ける方でお願いします。

お値下げ対応いたしますので、お気軽にコメントお願いします。



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#ヲタ活 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし