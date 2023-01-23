『THE NORTH FACEノースフェイス ヒマラヤン パーカ Himalaya【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 54分に出品され03月20日 01時 54分に終了予定です。即決価格は38,709円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACEノースフェイス ヒマラヤン パーカ Himalayan Parka 800FP ダウン プリマロフト ジャケット サミットシリーズ ウィンドストッパー フーディ パーカー 欧米規格モデル 入手困難 NORTH FACE NF00A12Q ブラック系

■メーカー商品ID：NF00A12Q

■2019 FALLモデル

■カラー： ブラック

■サイズ：MENs S

■サイズ備考：170cm前後の方にオススメのサイズ感でございます。

■実測値

・身幅：56.5cm

・着丈：73cm

・肩幅：51cm

・袖丈：74cm

※手作業による採寸・簡易計測ですので誤差はご容赦下さい。



使用感はほとんどございません。美品でございます。

目立たない傷や汚れも確認できなかったため「未使用に近い」としておりますが、新品ではございません。ご承知おきください。

発送はお支払の翌日を予定しております。

01.6S098340 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACEノースフェイス

ヒマラヤン

パーカ

Himalaya