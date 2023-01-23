『FUJIFILM FINEPIX A900 富士フィルム デジタルカメラ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 55分に出品され03月18日 01時 55分に終了予定です。即決価格は8,876円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎ 富士フィルムのオールドデジタルカメラ FINEPIX A900になります。カラーはシルバーです。

FUJIFILM FINEPIX A900 SILVER



◉中古品になります。目立った傷、汚れは無く良い状態の良品であると思います。



シャッター○

フラッシュ○

内部記録○



※画面に若干のやけが見られます。



◉年式の古い機種になります。本体の寿命は分かりませんので、動作を保証するものではありません。



古い機種、中古品という事をご了承頂いた上でのご購入をお願い致します。

ご理解頂けない方は購入しないで下さい。



◎使用には単3乾電池×2本が必要になります。

乾電池はご購入者様にてご準備をお願い致します。



◎中古品になりますので、細かい傷はあります。

画像にて、充分なご確認とご判断をお願い致します。



【付属品】※画像にある物が全てです。



・カメラ本体



◉出品に伴い、単3乾電池2本にて通電確認済みです。



◉個人による簡易クリーニング、アルコール除菌済みです。



★個人自宅保管品・中古品ですので、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。



★個人自宅保管品・中古品ですので、神経質な方・完品をお求めの方はご遠慮ください。



その他特徴...オールドコンデジ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジフイルム／フジゼロックス