『【巨大希少ハート型】天然トルマリン ルース 7.652Ct 鑑別書付【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 01時 56分に出品され03月07日 01時 56分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【巨大超レア】 天然トルマリン ルース 7.652Ct

鑑別書付

アメリカの業者向け展示会で買い付けました。



7.652Ct 巨大なハート型ルース

ここまで大きく且つハート型は希少です。

存在感凄いです。



サイズ 7.652Ct

形状 ハートシェイプドカット

産地 モザンビーク

クラリティ VVS

鑑別書付き



楽天参考価格 8.12Ctで1,075,800円



値段交渉は不可とさせていただきます。



#レア

#希少

#天然トルマリン



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 【巨大希少ハート型】天然トルマリン

ルース 7.652Ct

鑑別書付