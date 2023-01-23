『紙袋あり☆COACH/コーチ ショルダーバッグ F91485 メンズバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 01時 56分に出品され04月07日 01時 56分に終了予定です。即決価格は11,213円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



コーチ COACH ショルダーバッグ



【品番】F91485



【商品状態】 新品未使用



【サイズ】 約： 約横26cm×縦20cm×厚み9cm

・ショルダーストラップ：約86-137cm



【カラー】 チャコール×ブラック



【素材】 PVCレザー



【仕様】 開 閉：ファスナー式

・外 部：ファスナーポケット×2、オープンポケット×1

・内 部：オープンポケット×3



【購入場所】アメリカアウトレットショップ



【付属品】 ケアカード、保存袋、紙袋など



アウトレット品:アウトレットとは大きな傷はないが生産過剰になった商品、ご使用上問題のない程度の傷、革製のタグがない、など様々な理由によりコーチ直営のアウトレット店で販売されている商品となります。その分、お安くさせていただいておりますのでご了承の上、ご購入くださいませ。



出品した商品について:日本及びアメリカのCOACH正規アウトレットショップにて購入したものになります。正規品となります。ケアカードは付属しており、日本国内並びに海外でも有料にてケアを受ける事も可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 紙袋あり☆COACH/コーチ

ショルダーバッグ

F91485



メンズバッグ