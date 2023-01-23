『トートバッグ キャンバス 黒 本革パーツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 01時 57分に出品され03月07日 01時 57分に終了予定です。即決価格は40,150円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



素材···キャンバス/コットン



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ トートバッグ キャンバス 黒 本革パーツ