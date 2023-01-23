『★Sakura Saku☆絵画ギャラリー様★専用【特別栽培米 朝日】15kg【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 01時 59分に出品され03月07日 01時 59分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
新米ヒノヒカリ24キロ☆お米☆1
¥ 10507
mercarrier-since2022様 30kg 玄米
¥ 11050
∞様専用 自然栽培 朝日米 20kg(2.5×8袋) 玄米 R6年 米
¥ 10500
令和5年産 コシヒカリ （福井米）玄米30kg
¥ 11115
新米 安全なお米 玄米 令和6年産兵庫県三田産完全無農薬栽培コシヒカリ20キロ
¥ 10075
令和6年度産新米コシヒカリ玄米30キロ送料無料(離島は別途)
¥ 10725
令和6年産 朝日米 玄米(農薬・化学肥料不使用)20kg
¥ 10500
もきち様専用 新米10Kg×3 玄米 大分県産 ひのひかり 山香米
¥ 9542
精米 8月 つや姫 山形県産 10キロ 5キロ×2袋 米 お米
¥ 7137
さちこ様専用出品 20kg
¥ 8268
新米！新潟県産 新之助 白米 20kg
¥ 10764
46 新米 とれたて ひとめぼれ 湧水栽培 15キロ玄米
¥ 8190
✨新米✨つや姫✨令和6年産✨特別栽培米✨山形県庄内産✨
¥ 7644
関東東北◉新米R6産◎低農薬【特別栽培米】あきたこまち白米27kg(9kg×3)
¥ 9737
新米 山形県庄内産 食べ比べセット 白米15kg Ｇセレクション
¥ 7878
モチ米白米20kg岩手県奥州市前沢産ヒメノモチ令和6年産新米
¥ 8736
令和６年新米きぬむすめレンゲ米25キロ玄米
¥ 9620
農薬化学肥料除草剤不使用 R6年度新米愛媛県産ひめの凛 稲架掛け米 20kg
¥ 12870
落札価格7800円
274 入札履歴
終了
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