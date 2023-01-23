『DJI OSMO POCKET 3【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 00分に出品され03月16日 02時 00分に終了予定です。即決価格は33,120円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3ヶ月前に購入しましたが使う機会があまりない為出品となります。



【高性能カメラ】

DJI OSMO POCKET 3は、コンパクトなサイズながら高品質な映像を撮影できるアクションカメラです。特に、4K動画撮影に対応しており、クリアで美しい映像を提供します。



【使いやすいタッチスクリーン】

フルカラーのタッチスクリーンを搭載しており、直感的な操作が可能です。撮影モードの切り替えや設定変更も簡単に行えます。



【持ち運びに便利なケース】

付属のケースは、カメラを安全に保護し、持ち運びにも便利です。旅行やアウトドア活動に最適なアイテムです。



- ブランド: DJI

- モデル名: OSMO POCKET 3

- 付属品: ケース

- ディスプレイ: タッチスクリーン

- カラーディスプレイ: フルカラー



DJI モデル名···OSMO POCKET 3 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディージェーアイ