『CARORIE HEAVY PONTE RAGLAN L/S TEE【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 02時 01分に出品され04月02日 02時 01分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数回着用しました。使用感はあります。



■ 商品内容

・CARORIE HEAVY PONTE RAGLAN L/S TEE

・サイズ

M

身幅68

着丈 70

肩幅 67

袖丈 57

桁丈 90.5



carorie カロリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CARORIE

HEAVY

PONTE

RAGLAN

L/S

TEE