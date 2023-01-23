『【美品:A】LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユブラザ M60622【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 02分に出品され03月07日 02時 02分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 即購入OK



#ブランドショップKIYOKOの全商品一覧



#ブランドショップKIYOKOのルイヴィトン一覧



●所見



ルイ・ヴィトンの美品がお買い得です。

今回はイニシャル付きのものです。

こちら、リペアで消すことも可能ですが、どうしてもうっすらと跡は残ります。

そのままでいいよ！…という方は500円引きとさせていただきます。

たまたま「Ｙ・Ｗ」のイニシャルの方もご申告いただければ500円引きと致します。



状態は非常によく、とても高級感があります。

支払いの時に出す財布としてはかなりレベルの高いものであると思います。



簡易クリーニングを実施しておりますので、届いた時から気持ちよく使っていただけます。

ご検討、よろしくお願いします。





○商品名 長財布 E76750243zev



○ブランド: LOUIS VUITTON (ルイヴィトン)



○カラー: ブラック



○素材: レザー



○付属品: 箱 保存袋



○実寸サイズ:

【縦】 19cm

【横】 10cm

【厚み】 1.5cm



○状態ランク: Ａ



【注意事項】全体擦れ(小) 金具キズ(小) コバ割れ(小) イニシャル有





※詳細はお写真でご確認ください。



中古品になりますので、状態等をよくご確認の上でお買い求めください。



【状態ランクの基準】

N 新品

S 未使用品

A ダメージや使用感がほぼない商品

B 多少使用感のある商品

C 使用感があり、多少ダメージがある商品

D 使用感があり、大きなダメージがある商品





#ブランドショップKIYOKOの全商品一覧





#ブランドショップKIYOKOのルイヴィトン一覧





○購入先: 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



大手ブランドショップにより真贋鑑定済みの【確実正規品】です。

商品は専門家による鑑定済みの品を業者間オークション等から購入しています。

（AACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会など）

鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求めください。



万が一偽物だった場合全額返金します。



兵庫県公安… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【美品:A】LOUIS

VUITTON

エピ

ポルトフォイユブラザ

M60622