『air joradan 1 Spider-Man スパイダーマン エアジョーダン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 02時 02分に出品され04月21日 02時 02分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の3月頃にスニダンで購入しました。

数回履きましたが、もう履かなくなったので出品致します。



数回履いたにしては綺麗な方だと思います。



サイズ26cm

スニダン鑑定書つき

箱付き



写真追加などのご要望ございましたら、遠慮なくお申し付けください。



値下げ交渉は、希望額の提示お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ air

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1

Spider-Man

スパイダーマン

エアジョーダン