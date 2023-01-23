『<美品>LARDINI ネイビー ウール チェスターコート ブートニエール 42【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 02時 03分に出品され04月13日 02時 03分に終了予定です。即決価格は26,224円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #bottメンズアパレル

#bottメンズアパレルサイズ42



●アイテム

ビジネス チェスターコート

LARDINI ラルディーニ

ブートニエール

結婚式 ビジネス パーティー



●詳細

肩パッド有り

総裏

センターベンツ

シングル

3ボタン

スラッシュポケット

本切羽



ハンガーはついておりません。

＋2,000円でお付け可能です。

＊数に限りがあります。



●サイズ

表記 サイズ42



肩幅41cm

身幅48cm

袖丈62cm

着丈93cm



平置き実寸。

着画不可。



●素材

ウール100%



●状態



A【美品レベル】



＊下記基準でランクを決めております。



SS【新品レベル】:使用の形跡が全くない商品



S【極美品レベル】:使用感がほぼなく、極美品の商品



A【美品レベル】:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品



B【きれいめレベル】:やや使用感あり。目立ったキズや汚れがなく、問題なく着用できる商品



C【ふつうレベル】:使用感あり。キズや汚れがあるが、着用には影響がない商品



●カラー

ネイビー



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: タリアトーレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ <美品>LARDINI

ネイビー

ウール

チェスターコート

ブートニエール

42